Том Холланд в образе Человека-паука снялся в рекламе

В преддверии премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой" исполнитель главной роли Том Холланд сыграл в рекламном ролике автомобильной компании Hyundai.

По сюжету Питер Паркер оказывается вне закона и вынужден залечь на дно за городом, где нет никакой пользы от его паутины. До родного Нью-Йорка ему пришлось бы топать пешком 300 миль, если бы верный друг Нед не приехал на помощь на новой машине.

Стоит отметить, что это не первая коллаборация Холланда с производителями авто - в 2017 он уже снимался в рекламе Audi.