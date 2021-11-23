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Том Холланд в образе Человека-паука снялся в рекламе

Новости
    23.11.2021, 11:07
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ HyundaiUSA Фото: youtube.com/ HyundaiUSA
Фото: youtube.com/ HyundaiUSA

В преддверии премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой" исполнитель главной роли Том Холланд сыграл в рекламном ролике автомобильной компании Hyundai.

По сюжету Питер Паркер оказывается вне закона и вынужден залечь на дно за городом, где нет никакой пользы от его паутины. До родного Нью-Йорка ему пришлось бы топать пешком 300 миль, если бы верный друг Нед не приехал на помощь на новой машине.

Стоит отметить, что это не первая коллаборация Холланда с производителями авто - в 2017 он уже снимался в рекламе Audi.

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