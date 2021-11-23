Умер советский композитор Рубен Алтунян

Скончался советский, армянский композитор, дирижер, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Рубен Татулович Алтунян. Об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на дирекцию ЕГК. Композитор умер на 82-м году жизни. Причина смерти не названа.

Алтунян родился 31 марта 1939 года в Ереване. В 1964-м окончил Ереванскую консерваторию по классу альта, в 1970-м - по классу композиции. С 1965 - преподаватель Музыкального училища имени Меликяна, далее - концертмейстер симфонического оркестра радио и телевидения Армянской ССР, музыкальный руководитель Ансамбля песни и пляски Армянской ССР.

Автор кантат, произведений для струнного квартета, для скрипки и фортепиано, для камерного ансамбля, так далее.

В 1974-м Алтунян написал музыку для лирической драмы легендарного Геральда Бежанова ("Самая обаятельная и привлекательная", "Где находится нофелет?") "Желтый тондыр" - дебютной ленты режиссера.