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Умер советский композитор Рубен Алтунян

Новости
    23.11.2021, 14:22
Текст:   Олег Усков

Скончался советский, армянский композитор, дирижер, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Рубен Татулович Алтунян. Об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на дирекцию ЕГК. Композитор умер на 82-м году жизни. Причина смерти не названа.

Алтунян родился 31 марта 1939 года в Ереване. В 1964-м окончил Ереванскую консерваторию по классу альта, в 1970-м - по классу композиции. С 1965 - преподаватель Музыкального училища имени Меликяна, далее - концертмейстер симфонического оркестра радио и телевидения Армянской ССР, музыкальный руководитель Ансамбля песни и пляски Армянской ССР.

Автор кантат, произведений для струнного квартета, для скрипки и фортепиано, для камерного ансамбля, так далее.

В 1974-м Алтунян написал музыку для лирической драмы легендарного Геральда Бежанова ("Самая обаятельная и привлекательная", "Где находится нофелет?") "Желтый тондыр" - дебютной ленты режиссера.

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