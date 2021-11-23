В Госдуме заявили о необходимых мерах в связи с инцидентом в школе в Казани

Информация о задержании в Казани несовершеннолетнего россиянина, планировавшего нападение с винтовкой на образовательное учреждение города, говорит о необходимости принятия изменений в законодательство. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы предотвратили нападение на школу в Казани.

Эта история в очередной раз напомнила о важности обеспечения детской безопасности в учебных заведениях, считает депутат.

С этой целью "справороссами" подготовлен законопроект, в котором предлагается отдать охрану учебных заведений Росгвардии. "Дети - национальный приоритет, а значит их охрана должна быть взята под прямую ответственности государства, - пояснила Лантратова. - А специалисты должны проходить специальную подготовку, учения, и профотбор, позволяющий работать рядом с детьми".

Депутат добавила, что охранник-сторож из ЧОП фактически сможет лишь нажать кнопку вызова охраны, а эти минуты промедления будут стоить жизней.

С другой стороны, по ее оценке, необходимо вести просвещение по вопросам безопасности. "Каждый школьник и педагог должен быть готов к любой кризисной ситуации. Как к рискам проявлений психических расстройств у отдельных граждан, так и к иным ситуациям", - отметила парламентарий. В связи с этим она предлагает обновлять программы обучения педагогов, психологов и создавать программы для родителей. А также - проводить учения с рассмотрением самых разных ситуаций, оценивая готовность школы, коллектива и детей к ним.

Одновременно, по ее словам, необходимо развивать единую службу для обеспечения психологического здоровья - синхронно с уже объявленным созданием платформы психологической поддержки для школьников.

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