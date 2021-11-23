В Москве пройдет экспортный форум "Сделано в России"

Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), пройдет в Москве 10 декабря. В нем примут участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты.

В рамках форума пройдет серия вебинаров: по переговорам, по маркетинговому продвижению, по регуляторике экспортных продаж через маркетплейсы, по грамотному использованию мер господдержки, а также по защите прав российских экспортеров за рубежом. Кроме того, запланированы мероприятия по применению инструментов финансовой поддержки экспорта, по поставкам через каналы электронной торговли, по экспорту высоких технологий.

На полях форума пройдет церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

"Вниманию гостей форума также будет представлена выставочная экспозиция с презентацией образцов экспортной продукции. 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Поэтому в фокусе экспозиции - наукоемкие, технологичные инновационные решения. Это товары разных отраслей промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина и электронная промышленность", - сообщили организаторы форума.

По словам гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, форум "Сделано в России" - уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.

"За последние несколько лет произошел ряд событий, изменивших как российскую экономику, так и мировой рынок. Мы сталкиваемся с новым вызовом: "2030 - уже завтра. Что делать?". С ответов на этот глобальный вопрос и начнется центральное событие нашего форума - пленарная сессия", - заявила она.

В 2021 году форум пройдет в гибридном формате в конгресс-центре Центра международной торговли. Окончательное количество приглашенных участников, которые смогут посетить площадку, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Дискуссии, семинары и сессии будут транслироваться онлайн на сайте форума forum2021.exportcenter.ru. Там же размещена программа мероприятия.