В NASA оценили вероятность столкновения астероида с Землей

Астероиды не угрожают Земле. По крайней мере, в ближайшие 100 лет. Об этом заявил заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен, добавив, что речь идет о тех объектах, которые известны ученым.

Как пишет РИА Новости, 24 ноября в 9:20 по московскому времени американцы запустят космический зонд DART, который осенью 2022 года должен врезаться в астероид Диморф. Это будут испытания технологии защиты Земли от вероятного столкновения с опасными космическими объектами. "Будьте спокойны, данный астероид Земле не угрожает. Как и другие известные нам", - подчеркнул Зурбухен.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время к нашей планете приблизится астероид 4660 Nereus. Уже 11 декабря он окажется на расстоянии около 3,9 миллиона километров от Земли. Размер астероида - 330 метров.

Справка "РГ"

NASA - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Агентство является частью федерального правительства США и отвечает за гражданскую космическую программу, аэронавтику и аэрокосмические исследования.