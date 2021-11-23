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23.11.2021 09:44
Рубрика: Digital

В России разработали робота-полицейского

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Таисия Воронцова/ТАСС Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

В России разработали робота-полицейского. Устройство сможет сканировать отпечатки пальцев и распознавать лица людей, находящихся в розыске, сообщили "Российской газете" в компании Promobot.

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Promobot V.4 способен распознавать лица и речь, общаться с людьми, а также автономно передвигаться, избегая препятствий. Новый робот-полицейский может помогать сотрудникам полиции в местах повышенного скопления людей: по запросу сотрудника дроид сможет сканировать отпечатки пальцев и выводить доступную информацию о человеке, если он есть в базе МВД.

"Если распознанное лицо соответствует лицу из базы данных разыскиваемых, то в фоновом режиме робот сообщает имя человека, время и место обнаружения. Роботы пока не вправе самостоятельно проводить оперативные действия, поэтому наш промобот станет помощником "живого" полицейского в местах повышенного скопления людей: в аэропортах, метро, на массовых мероприятиях", - пояснил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Разработчики также "научили" робота распознавать оружие - устройство получило дополнительную камеру для распознавания объектов. Кроме того, был собран датасет из более чем тысячи изображений оружия, благодаря чему удалось создать нейронную сеть для распознавания автоматов, пистолетов и других типов оружия.

Помимо этого, в обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов и охрана правопорядка.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Робот может общаться на русском и английском языках. Робот оборудован датчиками препятствий, с помощью которых может свободно передвигаться и патрулировать объекты, объезжая препятствия.

С помощью робота сотрудники полиции также смогут быстро вносить нарушителей правопорядка в базу данных МВД: робот оборудован сканером паспорта, сканером отпечатков пальцев и фотокамерой.

Digital Технологии Происшествия Правосудие Охрана порядка

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