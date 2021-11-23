В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

На неделе с 15 по 21 ноября в России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 49 субъектах, в нескольких регионах за неделю ситуация нормализовалась. Превышение недельных порогов отмечается преимущественно среди взрослых.

Как добавили в Роспотребнадзоре, заболеваемость в основном обусловлена циркуляцией вирусов, не относящихся к гриппу, но отмечается увеличение доли вирусов гриппа. Во всех регионах продолжается вакцинация от гриппа. Сейчас привито порядка 34% населения, то есть, 49 миллионов человек.

Ранее доктор Мясников назвал напиток, который не стоит употреблять при простуде и гриппе, а также дал советы по питанию для заболевших.