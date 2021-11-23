В России запатентовали новый Geely на платформе Volvo

Китайская компания Geely зарегистрировала в России права собственности на образ кроссовера Xingyue L.

Вышедший в Китае в начале 2021 года среднеразмерный Geely Xingyue L примечателен тем, что делит платформу с кроссоверами Volvo XC40 и C40 (Volvo Cars входит в состав Geely с 2010 года).

Автомобиль отличается привлекательным образом, в котором отчетливо различимы мотивы автомобилей Volvo, а главная особенность в интерьере - два широкоформатных информационных дисплея, охватывающие практически всю ширину передней консоли.

Geely Xingyue L оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем Volvo с системой турбонаддува в двух вариантах - мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 325 Нм и 238 л.с. и 350 Нм. Первый сочетается с роботизированной автоматической коробкой с 7 передачами, второй - 8-ступенчатой автоматической коробкой с гидротрансформатором.

В Китае стоимость Geely Xingyue L начинается от 137 тысяч юаней (около 1,6 миллионов рублей).

В Россию кроссовер будет поставляться из Беларуси, где автомобили Geely на производственных мощностях БелАЗа выпускаются с 2011 года. Российские цены объявят ближе к началу поставок, которые едва ли подоспеют раньше лета.