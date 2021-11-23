Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сан-Марино

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" правительством Республики Сан-Марино", - говорится в заявлении.

Препарат был одобрен как самостоятельная вакцина и в качестве бустера к другим вакцинам.

В феврале правительство Сан-Марино одобрило применение "Спутника V". В сентябре этого года РФПИ сообщил об итогах мониторинга результатов вакцинации в Сан-Марино: "Спутник V" показал лучший результат - эффективность против коронавируса составила 94,8%, а против тяжелого течения заболевания (когда нужна госпитализация) - 95,9%.