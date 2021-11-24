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24 ноября 2021 г.

Указ губернатора Архангельской области от 23 ноября 2021 года № 146-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский


Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 23 ноября 2021 г. № 146-у


Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В пункте 21 цифры "65" заменить цифрами "60".

2. В пункте 21.2:

1) подпункт "б" подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"б) предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COV1D-2019), два оплачиваемых дня отдыха по их письменному заявлению.

Работники обязаны представить работодателю документы, подтверждающие прохождение вакцинации, полученные в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус";";

2) в подпункте 2:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), два оплачиваемых дня отдыха по их письменному заявлению.

Работники обязаны представить работодателю документы, подтверждающие прохождение вакцинации, полученные в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус";";

б) дополнить новым подпунктом "в" следующего содержания:

"в) предусматривать условия и порядок предоставления оплачиваемых дней отдыха, указанных в подпункте "б" настоящего подпункта, в коллективных договорах или локальных нормативных актах;".

3. В пункте 21.6 цифры "65" заменить цифрами "60".

4. В подпункте 6 пункта 23.1 цифры "65" заменить цифрами "60".

5. Подпункт 2 пункта 51 изложить в следующей редакции:

"2) деятельность организаций общественного питания.

Если организация общественного питания предоставляет услуги по питанию работников организаций, работников и обучающихся образовательных организаций, требование по предъявлению посетителями одного из документов, предусмотренных пунктом 52 настоящего указа, не распространяется на работников таких организаций, работников и обучающихся образовательных организаций соответственно;".



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