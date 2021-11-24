АТОР: Туры на Новый год в Египет пока не подорожали

Стоимость новогодних туров в Египет пока не поднялась, цены невысокие, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Цены невысокие на Новый год, порядка 40 тысяч рублей на человека. Это тур в отель пять звезд на неделю с конца декабря", - сказала она в ходе пресс-конференции в ТАСС.

При этом спрос на туры довольно высокий, места уже заканчиваются. На курортах есть дефицит мест размещения, их меньше, чем объем заявленной авиаперевозки, отметила Ломидзе.

Как ранее писала "РГ", Египет лидирует по объему спроса у российских туристов среди зарубежных направлений на Новый год. В РСТ отмечали, что по мере приближения к праздникам стоимость туров будет расти.

В Ростуризме накануне обратили внимание туристических властей Египта на необходимость обеспечить комфортные условий для российских туристов в аэропортах с учетом роста в разы турпотока к праздникам. Уже сейчас туристы жалуются на длинные очереди в аэропортах, отсутствие питьевой воды и мест для отдыха.