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24.11.2021 13:29
Рубрика: Экономика

Банк России предложил создать спецвклад для людей с невысокими доходами

Текст: Василий Кошкин
Банк России предлагает создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Об этом заявила в Госдуме зампредседателя регулятора Ольга Полякова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - цитирует ее слова ТАСС.

Фото: Photoxpress
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По словам Поляковой, определять категории граждан, которые смогут пользоваться новой услугой, можно с помощью единой государственной информационной системы социального обеспечения, с инициативой о создании которой ранее выступил кабмин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по банковским вкладам пока недостаточно привлекательны для россиян. При этом она отметила, что в сентябре-октябре рост ставок по депозитам продолжился.

По данным Банка России, в первой декаде октября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по объему вкладов физлиц составляла 6,43% годовых.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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