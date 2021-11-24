Банк России предложил создать спецвклад для людей с невысокими доходами

Банк России предлагает создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Об этом заявила в Госдуме зампредседателя регулятора Ольга Полякова.

"Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - цитирует ее слова ТАСС.

По словам Поляковой, определять категории граждан, которые смогут пользоваться новой услугой, можно с помощью единой государственной информационной системы социального обеспечения, с инициативой о создании которой ранее выступил кабмин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по банковским вкладам пока недостаточно привлекательны для россиян. При этом она отметила, что в сентябре-октябре рост ставок по депозитам продолжился.

По данным Банка России, в первой декаде октября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по объему вкладов физлиц составляла 6,43% годовых.