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24.11.2021 14:44
Рубрика: Экономика

ЦБ планирует полностью отменить комиссию в СБП за переводы между своими счетами

Текст: Нина Егоршева
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Центробанк рассматривает возможность отказаться от комиссии в рамках системы быстрых платежей (СБП) за перевод между своими счетами в разных банках. Сейчас комиссия берется, если человек вышел за бесплатный лимит в 100 тысяч рублей. В ЦБ предлагают отменить этот порог, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Фото: iStock
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"Мы сейчас хотим рассмотреть возможность невзимания комиссии через систему быстрых платежей, если человек переводит сам себе в другой банк. Мы считаем, что для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне", - сообщила Скоробогатова, выступая в Госдуме.

Представитель регулятора обратила внимание на взрывной рост использования СБП людьми. Это говорит о том, что система правильная и нужная, подчеркнула Ольга Скоробогатова, чьи слова передает РИА Новости.

В СБП можно бесплатно переводить сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Дальше комиссия для физлиц не может превышать 0,5% суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за операцию.

Кроме того, с 1 ноября максимальная комиссия при переводе через СБП с банковского счета на специальный счет в марткетплейсе (у оператора финансовой платформы) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц также равна нулю.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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