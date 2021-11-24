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Цифровая платформа "Содружество" повысит финансовую грамотность молодежи

24.11.2021 / 17:24
Как обеспечить безопасность граждан и государства от информационных угроз? Об этом шла речь на проходящей в НИЯУ МИФИ конференции Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) "Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации".
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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"Разработка надежных информационных систем гарантирует нам прозрачность и устойчивость глобальной и национальной финансовых систем,- сказал, обращаясь к участникам форума, вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - В центре внимания - финансовая безопасность личности в условиях глобализации и цифровизации".

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил для повышения финансовой грамотности молодежи создать специальную цифровую платформу "Содружество", которая станет единым образовательным пространством. Она расширит для молодых людей доступ к знаниям, возможности для самореализации и самоподготовки.

Дмитрий Чернышенко осмотрел экспериментальный комплекс "Невод" - уникальную установку класса мегасайенс, созданную в МИФИ. На ней были получены фундаментальные научные результаты мирового уровня и разработан новый метод мюонографии окружающего пространства.

"Это уникальная лаборатория, где создаются виртуальные аналоги реально существующих и перспективных установок. И очень ценно, что воспользоваться инструментами виртуальной и дополненной реальности, совмещенными с ядерно-физическим моделированием, могут не только сотрудники лаборатории, но и студенты всех филиалов МИФИ. Это позволяет им вживую увидеть процессы, недоступные человеческому глазу, о которых им рассказывали на лекциях. Такой подход к обучению стимулирует молодых людей заниматься наукой", - отметил Дмитрий Чернышенко.

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Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/ РИА Новости

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