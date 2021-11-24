Денис Фомин-Нилов - о едином образовательном пространстве Союзного государства

Денис Валерьевич, насколько важно подписание новых союзных программ?

Денис Фомин-Нилов: Это очень большой шаг вперед, потому что интеграционные процессы между нашими странами последнее время пробуксовывали и двигались слишком медленно. Мы всегда понимали, что были и есть и противники нашей интеграции, которые чаще стали говорить, что слишком тесное сотрудничество между нашими странами экономически невыгодно. При этом у нас всегда хорошо развивалось оборонное сотрудничество. Реализация союзных программ - это исключительно важный процесс.

Но есть существенная обеспокоенность, связанная с гуманитарной сферой, наукой, историей, философией, политологией, социальной сферой. Об этом пишут многие наши эксперты.

Евросоюз сегодня активно заманивает белорусских абитуриентов, суля им всевозможные гранты

А что именно вызывает обеспокоенность?

Денис Фомин-Нилов: В этом году уже 30 лет, как наши страны не живут в рамках Советского Союза, где компартия задавала вектор во всех союзных республиках, в том числе и в части образования, культуры, науки. За прошедшее после распада СССР время выросло целое поколение людей, если не два поколения, в разной социогуманитарной и историко-культурной среде. И в России, и в Беларуси на это старались не обращать внимания. В итоге видим, что наши страны в историко-культурном и философском плане стали серьезно расходиться. Люди, особенно молодое поколение, под воздействием сомнительных учебных программ и научно-популярных передач все больше и больше стали размежевываться и расходиться. Мы понимаем, почему это происходит. Сторонники прозападного курса, европейцы и американцы активно пропагандируют и финансируют проекты и программы, направленные на разрыв между Россией и Беларусью. Это внедряется в сознание, попадает в образовательные программы и школьные учебники.

И что же делать?

Денис Фомин-Нилов: России и Беларуси крайне важно выработать общие стандарты и подходы, а также согласовать общие организационно-правовые и финансовые модели системы образования. Если мы этого не сделаем, то какие бы у нас ни были успехи в военном и экономическом сотрудничестве, в итоге мы проиграем в деле построения долгосрочных и стабильных союзных отношений и будем иметь дело с негативными последствиями, потому что наши люди станут слишком разными.

Не секрет, что с 2013 года число белорусских студентов, обучающихся в России, снизилось в два раза, тогда как в польских вузах, наоборот, увеличилось в разы. Почему это происходит? Что предпринять?

Денис Фомин-Нилов: Отток белорусских абитуриентов в западные вузы - это результат более чем двадцатилетней практики наших разных школьных образовательных программ и разный подход к воспитанию молодежи, а также отсутствие специальных программ обменов. Кроме того, Евросоюз предлагает сегодня очень выгодные условия обучения, всевозможные гранты и в том числе более привлекательные бытовые условия. Например, общежития у нас в регионах далеко не всегда такие же комфортные, как европейские кампусы. Европейские вузы тоже предлагают стипендию - и это не три тысячи рублей, а около пятисот евро. Но самое главное для молодежи - это возможность последующего трудоустройства. Надо предлагать нашим абитуриентам условия обучения и возможности последующего трудоустройства, специально этим заниматься.

Если заговорили о трудоустройстве. В этом году уже выпустились первые магистры совместной российско-белорусской магистратуры истфаков МГУ и БГУ. Запущена магистерская программа в области права БГУ и РУДН. Готовятся штучные специалисты. Может, для таких ребят нужно предусмотреть специальное послевузовское распределение?

Денис Фомин-Нилов: Программа двойных дипломов - перспективная тема, и не только в магистратуре, но и в бакалавриате. Это хороший инструмент для того, чтобы смотивировать ребят, получивших дипломы сразу двух государств, оставаться в Союзном государстве, а не уезжать на Запад. К сожалению, вопрос во многом зависит от финансов. В России одна система финансирования вузов, в Беларуси - другая. Необходимо интегрировать модели финансирования. Например, может быть создан общий надгосударственный орган или фонд, координирующий данную сферу. Пока, к сожалению, системные решения такого уровня не приняты, хотя на экспертном уровне они обсуждаются. Это касается и трудоустройства будущих специалистов по двойным дипломам.

Также на законодательном уровне исключительно важно предусмотреть возможность целевого приема. Чтобы ребят, получивших квалификацию по двойным дипломам, брали на работу хотя бы на три года в профильные органы государственной власти и госкорпорации, которых у нас достаточно много. Если для компаний будет прописано, что они обязаны брать на работу таких специалистов, то, думаю, вопрос трудоустройства будет отчасти решен. Этот процесс станет естественным, если в наших странах будут созданы крупные совместные предприятия.

В этом году был дан старт первому союзному образовательному проекту "Летний университет"...

Денис Фомин-Нилов: Такие проекты нужно развивать! Они позволяют общаться, а не довольствоваться какими-то стереотипами, слухами и сплетнями. Есть возможность посмотреть своими глазами, как живут в России и Беларуси. Например, Российским историческим обществом в сотрудничестве с ГАУГН в сентябре этого года в Выборге была проведена международная историческая школа, участие в которой приняли и белорусские студенты.

В этом году заметно активизировалось сотрудничество наших министерств науки и образования. У нас есть хороший опыт сотрудничества: в 2018 году сорок российских студентов приезжали в Минск на школу "Хатынь и ее сестры". Оказалось, что наша молодежь практически ничего не знала о Хатыни!

Взаимные молодежные коммуникации - это основа для последующих интеграционных проектов. Общие смыслы и ценности, создаваемые в процессе совместного обучения молодежи, - это точка отсчета для обеспечения безопасности и экономического суверенитета Союзного государства.