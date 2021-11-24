Дмитрий Мезенцев: Дух и атмосферу дружбы нельзя подменять цифровыми практиками

Чем продиктована повестка нынешнего экспертно-медийного семинара?

Дмитрий Мезенцев: Мы говорили о том, насколько важно по-партнерски выстраивать отношения представителей медиасообществ, формируя фактически единое информационное пространство. Это совершенно не значит, что кто-то кому-то будет диктовать медийную повестку, но это значит, что мы сможем куда более эффективно рассказывать о новом этапе экономической интеграции, которая есть следствие решения президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, принятого на заседании Высшего Государственного совета 4 ноября. Мы сегодня говорим о тех угрозах, которые существуют, в том числе с приходом новых цифровых технологий, в адрес тех людей, кто пользуется этими технологиями. И это тоже основа для нас в понимании того, насколько должны быть совершенными национальные законодательства Беларуси и России, и в том числе правоприменительная практика под эгидой федерального и республиканского правительств.

И, конечно, мы сегодня думаем о том, что должны быть более открыты и разговор вести о сближении Беларуси и России прежде всего по экономической интеграционной повестке, но не забывая при этом культурную, образовательную, гуманитарную составляющие с приглашением к этому разговору руководителей республиканских министерств и ведомств. Именно на их плечи ложится ответственность за успехи интеграции, именно от межрегионального сотрудничества зависит во многом то плотное взаимодействие в пользу все большего числа заказов в адрес белорусских и российских предприятий, в пользу расширения поставок на огромный единый рынок Союзного государства. А это, в свою очередь, дает людям уверенность в завтрашнем дне, заработок, достаток и дает право формировать свои планы на день нынешний и завтрашний.

Какие угрозы существуют сегодня в информационном поле для Союзного государства?

Дмитрий Мезенцев: Мы с вами видим, что нарастает давление, в том числе экономическое и санкционное, на Россию и Беларусь. Соответственно, это давление происходит не само по себе, оно сопровождается информационным давлением, очевидными информационными фантомами, которые создаются по отношению к действиям России и Беларуси. Они касаются в том числе ответных мер, на которые мы не можем не идти. Тем более с учетом той ситуации, которая сложилась в последние дни на белорусско-польской границе. Вы видите, что национальный лидер России Владимир Путин в разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко неоднократно подчеркивал, что при том, что формально для России это не является проблемой, но помощь и поддержка в разрешении этого конфликта Россией оказывается. Это очевидный факт.

На недавнем заседании Высшего Госсовета обсуждалось создание союзного медиахолдинга. Как будет реализована идея?

Дмитрий Мезенцев: Это уже не идея, это конкретное поручение, в том числе Постоянному Комитету. Мы самым внимательным образом отнесемся к предложениям профессиональных сообществ - союзам журналистов Беларуси и России, к тем людям, кто формировал все эти годы единую медийную союзную повестку. Понятно, что мы будем строить медиахолдинг на самых современных практиках цифрового развития. Не забывая при этом, что дух и атмосфера дружбы, товарищества не подменяются никакими цифровыми практиками. Будем стремиться к этому.

А какова перспектива того, что российские и белорусские журналисты перестанут быть друг у друга представителями иностранных СМИ?

Дмитрий Мезенцев: Мы сегодня говорим о единстве прав для граждан Беларуси и России. О том, что если паспорт у белоруса и россиянина разный, то набор социальных прав абсолютно одинаковый. Именно это заставляет нас как можно быстрее двигаться к тому, чтобы российские и белорусские журналисты на деле стали журналистами Союзного государства. И не испытывали бюрократических препятствий, на которые они сегодня вынуждены идти в рамках формальной разницы в законодательстве, добиваясь, к примеру, журналистской аккредитации.

На 2 декабря намечен визит Председателя Госдумы России Вячеслава Володина в Минск. Там пройдет сессия Парламентского Собрания Союза. Как вам кажется, не пора ли повысить статус этого союзного органа?

Дмитрий Мезенцев: Статус Парламентского Собрания очень высок. Есть возможность приглашать на свою трибуну министров, руководителей правительств, представителей реальных отраслей экономики. Абсолютно убежден в том, что на этом этапе Собрание покажет еще более плотное взаимодействие. В том числе по формированию предложений, которые могут стать основой для новых союзных программ.