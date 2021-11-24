В недрах Марса обнаружен неизвестный древний материал

Междисциплинарная команда ученых проанализировала сейсмические данные, полученные ранее в рамках миссии InSight при обследовании нагорья Элизий - второго по величине вулканического региона на Марсе. В результате был обнаружен неизвестный подповерхностный слой, который зажат между окаменелыми потоками лавы.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а краткий отчет о нем можно найти на сайте Кельнского университета. Анализ данных проводила команда, в состав которой входили не только планетологи, но и геофизики.

Работа позволила заглянуть под поверхность Красной планеты примерно на 200 метров. В результате был обнаружен ранее неизвестный слой, буквально зажатый между потоками окаменелой лавы. Он начинается на глубине около 30 метров, его толщина составляет около 10 метров. Ученые пока лишь предполагают, что этот слой состоит из каких-то рыхлых осадочных отложений. Установлено, что они по своим характеристикам значительно отличаются от твердых базальтов, расположенных над и под ним.

К слову, структура в изученном регионе вообще оказалась слоистой. Верхний слой толщиной около 15 метров составлен из огромных каменных глыб. Ученые предполагают, что эти блоки являются следами мощного метеоритного удара по поверхности Марса в глубокой древности. Вероятно, в результате столкновения они были вырваны из породы и подброшены ввысь. Затем глыбы осыпались обратно на поверхность и образовали твердый слой.

Под ним находится небольшой осадочный слой реголита, который состоит преимущественно из песчаного материала. Его толщина составляет около трех метров. Далее снова следуют твердые базальтовые породы, которые и покоятся на указанном выше промежуточном слое.

Авторы работы отмечают, что в целом обнаружение базальтовых пород, то есть охлажденных и затвердевших лавовых потоков, соответствовало ожидаемой подповерхностной структуре. Исключение составляет загадочный промежуточный слой, но для его детального анализа одних только сейсмических данных недостаточно.

В рамках исследования ученые также датировали затвердевшие лавовые потоки. Для этого они использовали расчеты из предыдущих исследований, позволившие определить возраст ударных кратеров. В результате было установлено, что возраст более мелких лавовых потоков составляет примерно 1,7 миллиарда лет.

Это означает, что они сформировались в течение так называемого амазонского периода - геологической эры на Марсе, характеризующейся низкой скоростью ударов метеоритов и астероидов, а также холодными гиперзасушливыми периодами. А наиболее глубокий базальтовый слой сформировался примерно 3,6 миллиарда лет назад, в так называемый гесперианский период, который характеризовался широко распространенной вулканической активностью.

Таким образом, загадочный промежуточный слой мог образоваться в период низкой вулканической активности, который совпал с периодом низкой метеоритной активности. При таком сценарии вполне мог образоваться естественный осадочный слой, который со временем оказался зажатым между гесперскими и амазонскими базальтами.