Эксперты оценили последствия продажи деталей для смартфонов потребителям

Индийское подразделение Xiaomi объявило о том, что работает над новой программой обслуживания гаджетов. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

Судя по изображению, речь идет о программе самостоятельной покупки деталей для устройств. Официальные подробности компания обещает рассказать позже.

"Индийский проект был понят журналистами не совсем верно, - уточняет Евгений Мосунов, глава службы внешних связей по России и странам СНГ компании Xiaomi. - В регионе упростился процесс сервисного обслуживания, но это не подразумевает самостоятельного ремонта устройств". На вопрос, планируется ли запуск подобной программы в России, представитель Xiaomi заявил, что "таких планов пока нет".

На прошлой неделе программу самостоятельной закупки деталей для смартфонов и ноутбуков анонсировала Apple. Рассматривают введение подобных программ и другие производители смартфонов. В ответ на вопрос о том, планируется ли продавать детали для девайсов отдельно, в пресс-службе Samsung заявили, что "Внимательно изучают этот вопрос". Представитель realme рассказал "РГ", что "информацией о планах по продаже деталей для смартфонов пока не располагает".

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что подобная активность компаний с официальной продажей деталей для устройств связана с судебными исками, которые подают потребители во многих странах мира. "Есть судебные риски к ряду компаний (Xiaomi не исключение, а Apple просто самая громкая), где истцы требуют, чтобы запчасти продавались отдельно, в том числе неавторизованным сервисным центрам. Это означает, что формально компании должны выполнять эти условия".

По мнению Муртазина, в Apple посчитали, что побороть такие требования они не могут, и решили "возглавить" кампанию по продаже официальных компонентов "на сторону". Эксперт полагает, что такая история не будет массовой: "Обычные люди вряд ли будут покупать детали самостоятельно. Во-первых, они точно будут стоить дорого, а во-вторых, большинство пользователей гаджетов точно не будет ремонтировать iPhone у себя на кухне", - считает аналитик.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что со временем компаний, которые будут продавать пользователям детали для гаджетов, станет все больше. "Это позитивный момент по отношению к своим клиентам", - замечает он.

Однако у любого решения есть как и положительные, так и отрицательные моменты. "Сложно представить даже самый простой ремонт гаджета в домашних условиях, - рассказал "РГ" источник в индустрии. - Если пользователь что-то сломает, то последствия "домашнего" ремонта в любом случае придется "разгребать" официальному сервисному центру. Таким образом, компании заработают дважды - и на продаже деталей пользователю, и на официальном ремонте".