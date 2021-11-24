Госдума приняла новый бюджет

Госдума приняла в третьем чтении проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. За принятие документа проголосовали депутаты "Единой России", ЛДПР и "Новых людей".

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что первоочередное - это безусловное финансовое обеспечение Послания президента. "Потому что это социальные обязательства перед людьми. Второе, не скрою, это поручения президента, которые он дал в ходе съезда "Единой России", потому что на самом деле на этом строилась та народная программа, которую мы писали вместе с людьми, более 2,5 млн человек", - подчеркнул он.

При рассмотрении документа Госдума учла поправки президента, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении с 2022 года на 8,6% величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В результате они вырастут до 12 654 рублей и до 13 890 рублей, соответственно.

Госдума одновременно с принятием бюджета рекомендовала правительству РФ в 2022 году при поступлении дополнительных ненефтегазовых доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения бюджета ассигнований рассмотреть вопрос увеличения средств на финансирование ряда приоритетных социально значимых направлений. Эти рекомендации вошли в постановление Госдумы.

Депутаты рекомендуют правительству внести предложения по решению самых разных проблем. В частности, просят кабмин обратить внимание на порядок закупки систем мониторинга уровня глюкозы у детей.

Кроме того, в ГД просят представить предложения по подходам к обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Это очень важно. Поскольку мы с вами видим, насколько по-разному решаются проблемы в регионах. Это значит, что мы берем не только на контроль, но будем добавиться решения этих вопросов", - заверил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В целом же постановление, по его словам, это фактически "план работы по реализации норм бюджета и не только", объяснил он. "По решению вопросов многих, которые звучали от различных комитетов. Это итог нашего диалога в ходе пленарного заседания Государственной Думы - там также многие вопросы, вы увидите, отражены, где мы рекомендуем правительству нам внести предложения по решению самых разных проблем", - сказал председатель Госдумы.