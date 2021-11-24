Госдума одобрила увеличение МРОТ до 13 890 рублей

В редакции первого чтения предлагалось, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако президент РФ Владимир Путин в своих поправках предложил более серьезное повышение - выше инфляции.

Отметим, что в нынешнем году МРОТ составляет 12 792 рубля.

Также предполагается, что прожиточный минимум должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц, что на одну тысячу рублей больше, чем сейчас. Эти поправки тоже прошли второе чтение.

Накануне депутаты обеспечили решение финансированием: Госдума ранее приняла во втором чтении проект федерального бюджета следующие три года с учетом поправок от президента.

Начисление пособий по временной нетрудоспособности исчисляется от МРОТ, некоторые заработные платы также отталкиваются от минимального размера оплаты труда, напомнил первый замглавы комитета по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия").

"Это коснется лечебных учреждений, персонала, без которого работа просто невозможна: это работники прачечных, операторы, которые сидят на вызовах, подсобные и кухонные работники и многие другие", - сказал он.