HBO выпустит сериал с The Weeknd, Лили-Роуз Депп и Бритни Спирс

Американский канал HBO выпустит драматический сериал The Idol о музыкальной индустрии. В проекте будут участвовать известные артисты - певец The Weeknd, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп, актрисы Эми Саймец ("Кладбище домашних животных", "Чужой: Завет"), Элизабет Беркли ("Шоугерлз"), Энн Хеч ("Шесть дней, семь ночей") и другие.

Издание Variety сообщает, что проект находился в разработке с июня 2021 года. Главную роль в сериале играет Эйбел Тесфайе (The Weeknd). Он также выступил в качестве соавтора сценария. В центре сюжета - взаимоотношения между начинающей поп-певицей и лидером тайного культа.

- Когда нам представили The Idol, стало ясно, что этот подрывной, разоблачающий взгляд на культ музыкальной индустрии не похож на все, что HBO когда-либо делал, - сказала Франческа Орси, вице-президент HBO Programming.

Создатели пока не заявляли об участии в проекте Бритни Спирс, тем временем сама певица, недавно освободившаяся от опеки своего отца, заявила, что также снялась в этом сериале.

- Только что я снялась в сериале The Idol... - написала она в своем Instagram, пообещав, что зрители услышат множество хитов и увидят множество ярких кадров.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Дата выхода пока не сообщается.