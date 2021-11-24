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24.11.2021 20:28
Рубрика: Общество

Instagram стал маркировать аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию

Социальная сеть Instagram стала предупреждать пользователей при попытке подписаться на аккаунт Марии Шукшиной. Как информирует ТАСС со ссылкой соцсеть, при попытке подписаться на аккаунт актрисы появляется всплывающее сообщение о том, что этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала нормы сообщества.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации

Напомним, в среду "Российская газета" опубликовала открытое письмо врачей ковидных больниц к известным противникам вакцинации, в том числе - к актрисе Шукшиной. Медики пригласили их посетить "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения больниц. "Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать" - говорится в письме.

На открытое письмо врачей ковидных больниц к противникам вакцинации откликнулись медики, ученые и простые граждане из разных регионов. "Всем очень хочется, чтобы пандемия закончилась. Но чудес не бывает - победа над коронавирусом невозможна без массовой вакцинации", - подчеркивает главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин.

Нажмите на картинку, чтобы прочитать письмо.
Общество СМИ и соцсети Вакцинация от коронавируса

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