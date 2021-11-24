Как отметят юбилей Сергея Рахманинова

В 2023 году Россия будет праздновать 150-летие Сергея Рахманинова - композитора, ставшего символом русской музыки во всем мире. Подготовка к торжествам, которые пройдут по всему миру, полным ходом идет уже сейчас. О том, что сделано и еще только намечено, рассказали директор Музея-Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков и пианистка Екатерина Мечетина.

- Указа президента о праздновании юбилея Сергея Васильевича я ждал 50 лет, именно того факта, что празднование будет проходить на государственном уровне, - говорит Александр Ермаков.

Программу мероприятий - а запланированы и фестивали, и концерты, и конкурсы, и выставки - он называет роскошной, но обращает внимание совсем на другое: что останется нам от 150-летия гения после того, как праздник отгремит?

- Только воспоминания. А ведь у нас до сих пор нет полного собрания сочинения Рахманинова, никак не получается добиться строительства концертного зала в "Ивановке", стыдно, но о жизни и творчестве композитора рассказывает крошечная экспозиция на 30 квадратных метрах. Для уникальной выставки, которую мы готовы сделать, у нас нет помещения, - отмечает он и предлагает большую часть средств, выделенных на торжества, потратить на приведение "Ивановки" в надлежащий вид.

И это вовсе не прихоть - "Живя в России, я постоянно стремился в "Ивановку", положа руку на сердце должен сказать, что и доныне туда стремлюсь", - писал уже из-за границы композитор. С этим местом связано почти все его творчество.

Но тем не менее, понемногу "Ивановка" все же превращается в настоящий культурный центр - почти отремонтирована автомобильная дорога, ведущая к музею, а со стороны деревни гости будут попадать к нему по настоящему бульвару - со скамейками, фонарями и аккуратной плиткой. Строится гостиничный комплекс для туристов, а еще храм, каких, заверяют в музее, нет во всей России. К юбилею, конечно же, планируются большие выставки, которые проедут по стране, а еще ведется работа над созданием Ассоциации, куда войдут все музыкальные учреждения имени Сергея Рахманинова.

Огромный вклад в развитие Ивановки вносят известные пианисты. Так, Михаил Плетнев помог построить здесь современный летний театр на 600 мест, а Николай Луганский - гостевой домик, где могут останавливаться артисты, приезжающие сюда на гастроли.

- Если вы не знаете, кто такой Сергей Рахманинов для российских пианистов, то знайте - это бог. И все пианисты грешники, потому что сотворили себе кумира, - говорит Екатерина Мечетина. - Это человек, который лучше всех рассказал миру, что такое русская душа, патриот из патриотов, каким бы затертым сегодня не воспринималось это слово. Рахманинов нам рассказал, кто мы такие есть, как мы умеем жить и любить.

По словам Екатерины Мечетиной, в Москве - а Сергей Рахманинов московский композитор - до сих пор нет улицы, носящей его имя. Этот вопрос она обещала поднять. Рассказала, что и Денис Мацуев сейчас занимается рахманиновской темой - проговаривает возможность обновленного конкурса имени Рахманинова.

- Мероприятий действительно будет много, многие из них будут громкими и помпезными, но юбилей, мне кажется, это прекрасный повод обратить внимание властей на происходящее, - подытожила Екатерина Мечетина.

Кстати

Во всероссийский план празднования 150-летия Сергея Рахманинова вошли более ста мероприятий, 23 из них связаны с Тамбовской областью. Вспомнят композитора и заграницей: во Франции, Сербии, Венгрии, Финляндии и Швейцарии.