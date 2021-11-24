Кардиолог рассказала, как жить долго без спортзала и диет

Мерцательная аритмия, связанная с нарушением ритма работы сердца, достаточно частая проблема. Она опасна прежде всего тем, что провоцирует застой крови, в результате чего в камерах сердца образуются тромбы. Последние являются одной из самых распространенных причин развития инфаркта.

Есть ряд факторов, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Их игнорирование, как показывает практика, и провоцируют опасный недуг, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Необходимо ежедневно двигаться. Для этого не нужно посещать спортзалы и заниматься чем-то необычным. Достаточно ходить не меньше десяти тысяч шагов каждый день. Практически в любом телефоне сегодня есть программы здоровья, которые вам помогут контролировать количество шагов. Многим людям кажется, что они много двигаются, а по факту это всего тысяча шагов в день. Нас кардиологов это не устраивает", - отметила врач.

Также она порекомендовала как можно быстрее избавиться от вредных привычек, снизить вес до нормальных значений. Кроме того, важно очень внимательно относиться к уровню хронического стресса, контролировать холестерин. При этом не нужно сидеть на специальных диетах, достаточно сбалансированно и разнообразно питаться, ограничивая жареное, соленое и простые углеводы.

Одна из ошибок многих людей, у которых фиксируется зашкаливающий холестерин, в том, что они рассчитывают снизить его, полностью убрав из меню жареное, жирное и соленое, ранее предупредила кардиолог. Она отметила, что для снижения холестерина необходим "энергодефицит, который достигается благодаря снижению количества простых углеводов в рационе".