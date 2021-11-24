Котяков: Для сохранения роста зарплат бюджетников нужны допресурсы

Чтобы сохранить темпы роста зарплат бюджетников, потребуются дополнительные ресурсы из бюджета. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, при прогнозировании фонда оплаты труда ведомство опиралось на рост зарплат в экономике на 5,8%, а фактически этот показатель сейчас составляет 9,3%.

"То есть рост заработной платы в экономике осуществляется более высокими темпами, чем планировалось для бюджетников. Для сохранения соотношения, соответственно, требуются дополнительные ресурсы", - уточнил министр.

Кроме того, он пообещал, что майские указы президента будут выполнены до конца этого года.

Ранее Котяков сообщал, что ситуация на рынке труда уже в сентябре вернулась на допандемический уровень. По данным Росстата в этот период постоянная работа была у 73,3 млн россиян, а безработными числились 3,3 млн человек.