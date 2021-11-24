Распоряжение губернатора Курской области от 24 ноября 2021 года № 400-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг) следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 41 изложить в следующей редакции:

"читальных залов государственных архивов Курской области по предварительной записи;";

2) подпункт 13.3 пункта 13 изложить в следующей редакции:

"13.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в образовательных организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств (детские

школы искусств, художественные школы, школы народных промыслов, музыкально-хоровые школы), в очном формате.";

3) подпункт 16.1 пункта 16 дополнить абзацами седьмым - четырнадцатым следующего содержания:

"с 26 ноября 2021 года показа спектаклей и концертных программ в театрах и концертных организациях Курской области, цирковых представлений и кинопоказа с заполняемостью залов не более 50% с допуском зрителей и сотрудников организаций, оказывающих указанные услуги, при условии:

предъявления действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

либо предъявления сертификата профилактической прививки от (COVID-19) (справки медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

либо предъявления справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

с 3 декабря 2021 года работы клубных формирований, коллективов любительского художественного творчества в учреждениях культуры с соблюдением норм и требований Роспотребнадзора с допуском участников и сотрудников организаций, оказывающих указанные услуги, при условии:

предъявления действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

либо предъявления сертификата профилактической прививки от (COVID-19) (справки медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

либо предъявления справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.";

4) в пункте 17:

подпункт 17.1 изложить в следующей редакции:

"17.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2021 год, календарные планы органов местного самоуправления, а также физкультурных и спортивных соревнований, проводимых региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями для лиц младше 13 лет.

Спортивные соревнования (за исключением матчей профессиональных спортивных клубов) проводить в отсутствие зрителей.

При проведении матчей профессиональных спортивных клубов допускаются зрители в количестве не более 25 % от вместимости объекта спорта при условии предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и соответствующие одному или нескольким из следующих условий:

1) предъявившие действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

2) предъявившие сертификат профилактической прививки от (COVID-19) (справку медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

3) предъявившие справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

Участие спортсменов из других субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях, проводимых на территории Курской области, допускается при обязательном наличии отрицательного результата теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.";

подпункт 17.4 изложить в следующей редакции:

"17.4. Осуществление тренировочного процесса для лиц младше 14 лет в физкультурно-спортивных организациях всех форм собственности, за исключением организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных спортивных клубов.";

5) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Временно приостановить с 26 ноября 2021 года предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области, за исключением государственных услуг:

по государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, выдаче повторных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния по заявлениям, поданным в электронном виде, в том числе через ЕГТГУ;

по государственной регистрации смерти;

в области содействия занятости населения, предоставляемых органами службы занятости Курской области и требующих личного приема граждан, по предварительной записи.

Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Возобновить предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области по предварительной записи в полном объеме.

Услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и по регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" оказываются в многофункциональных центрах без предварительной записи.

Выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в штатном режиме.".

2. Распоряжение вступает в силу с 26 ноября 2021 года, за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего распоряжения и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 ноября 2021 года, подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 6 декабря 2021 года, абзацев шестого - девятого подпункта 3 пункта 1, которые вступают в силу с 3 декабря 2021 года, абзацев третьего, четвертого, девятого -одиннадцатого подпункта 4 пункта 1, которые вступают в силу с 29 ноября 2021 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







