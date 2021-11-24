Минфин упростил возврат товаров экспортерами при продаже через интернет-магазины

Минфин упростил для экспортеров правила возврата товаров при продаже через интернет-магазины. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предполагает присвоение уникальных электронных кодов товарам, которые российские экспортеры продают на электронных торговых площадках.

Как уточнили в ведомстве, коды позволят быстро сопоставлять отправленный на экспорт и вернувшийся товар.

Присвоение уникального идентификационного номера будут обеспечивать интернет-площадки или интернет-магазины, его нанесение - площадки, магазины, Почта России или иные перевозчики.

Если товар был промаркирован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2В6.04.2019 №515, маркировку можно использовать в качестве идентификационного номера.