На АвтоВАЗе поймали очередного "кенгуру"

В сленге сотрудников службы безопасности АвтоВАЗа есть определение "кенгуру". Его значение раскрыл канал "На заводе" в мессенджере Viber.

Этим словом, как оказалось, охрана называет работников, которые пытаются пронести через проходную произведенные на заводе запасные части и детали. Одного из таких на днях задержали.

Внимание проверяющих на проходной привлек слесарь из цеха по производству шасси. У мужчины явно выпячивало в области живота. Выяснилось, что за поясом брюк он аккуратно спрятал упакованные детали двигателя и трансмиссии: седла выпускного клапана, чехлы защитного кольца суппорта, а также корпуса, сепараторы и обоймы шарнира равных угловых скоростей. Общая сумма деталей оценивается в 9,6 тысячи рублей.

- Проскакал такой "кенгуру" раз через КПП - "срубил деньгу", проскакал два - еще. Так и забегался бы до изнеможения, но тут тебе не австралийский буш, тут климат иной, все сурово… В общем, допрыгался слесарь и теперь рассказывает о своей диковинной породе в полиции, где в подопечном "зверинце" нашлось место и для него, - пишет автор канала.

Мужчина признался в покушении на кражу и добровольно написал заявление об увольнении с предприятия. Однако это решение не освободит его от уголовного наказания.