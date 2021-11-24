Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.11.2021 16:00
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе поймали очередного "кенгуру"

Текст: Тимур Алимов
Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

В сленге сотрудников службы безопасности АвтоВАЗа есть определение "кенгуру". Его значение раскрыл канал "На заводе" в мессенджере Viber.

Фото: скриншот с youtube.com
На УАЗе из работников сделают роботов

Этим словом, как оказалось, охрана называет работников, которые пытаются пронести через проходную произведенные на заводе запасные части и детали. Одного из таких на днях задержали.

Внимание проверяющих на проходной привлек слесарь из цеха по производству шасси. У мужчины явно выпячивало в области живота. Выяснилось, что за поясом брюк он аккуратно спрятал упакованные детали двигателя и трансмиссии: седла выпускного клапана, чехлы защитного кольца суппорта, а также корпуса, сепараторы и обоймы шарнира равных угловых скоростей. Общая сумма деталей оценивается в 9,6 тысячи рублей.

- Проскакал такой "кенгуру" раз через КПП - "срубил деньгу", проскакал два - еще. Так и забегался бы до изнеможения, но тут тебе не австралийский буш, тут климат иной, все сурово… В общем, допрыгался слесарь и теперь рассказывает о своей диковинной породе в полиции, где в подопечном "зверинце" нашлось место и для него, - пишет автор канала.

Мужчина признался в покушении на кражу и добровольно написал заявление об увольнении с предприятия. Однако это решение не освободит его от уголовного наказания.

#Lada