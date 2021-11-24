Найден самый дешевый Toyota Land Cruiser без пробега

В России найден самый дешевый вариант нового внедорожника Toyota Land Cruiser без пробега - и это не Land Cruiser 300.

За 5 598 000 рублей на сайте Auto.ru предлагают Land Cruiser 78 Troop Carrier (остекленный грузопассажирский фургон). Такие автомобили ввозятся в Россию "серыми" импортерами, то есть официальное представительство Toyota не имеет к ним отношения.

Выставленный на продажу в Москве экземпляр выпущен в 2021 году, у него почти нулевой пробег (24 км). Машина белого цвета укомплектована 4,5-литровым турбодизелем мощностью 205 л.с. Он сочетается с пятиступенчатой "механикой", подключаемым полным приводом и "раздаткой" с понижающим рядом, а также блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

В комплектации есть две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с CD и MP3, АБС, запасное колесо, дополнительный 90-литровый топливный бак (общая емкость баков - 180 л) и некоторое другое оборудование.

Семейство рамных внедорожников Toyota Land Cruiser 70 непрерывно, но с модернизациями, выпускается с 1984 года. Леворульные версии этих автомобилей официально представлены на рынках Ближнего Востока и Африки, праворульные - в Австралии и Новой Зеландии.

Фото: www.auto.ru