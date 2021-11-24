Названы популярные продукты, которые могут помешать быстро заснуть

Избегать перед сном продуктов с высоким гликемическим индексом посоветовала врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева. По ее словам, такая пища может помешать быстро заснуть. К тому же, если организм ночью занимается перевариванием пищи, не выполняется функция по его обновлению и очищению, предостерегает эксперт.

Среди нежелательных продуктов Фазлыева выделила сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку и большинство сладостей. Также она посоветовала избегать сладкой газировки, фруктовых соков и пива. Эти напитки провоцируют высокий выброс инсулина в кровь и, как следствие, развивается чувство голода, рассказала эксперт в беседе с "Москвой 24".

Айгуль Фазлыева также добавила, что говядина, баранина и свинина тяжелы для переваривания, сюда же она отнесла и свежие овощи. На ужин эксперт рекомендует есть тушеные овощи или гречневую кашу. Можно также включить в вечернее меню рыбу или индейку на пару, цельнозерновые макароны. Она уточнила, что желательно последний раз есть за 3-4 часа до сна. Но если это не удается, то без вреда для здоровья на ночь можно съесть небольшой кусок твердого сыра или одно-два яйца.

Ранее диетолог посоветовал россиянам, у которых сидячая работа, есть морскую рыбу для профилактики артрита и артроза. Отмечается, что у людей, которые большую часть времени проводят в статичном положении, не редко развивается воспаление и разрушение суставов.