Объявлены номинанты на Grammy

Лидером по числу номинаций стал американский музыкант, основатель группы Stay Human Джон Батист. У него 11 номинаций.

Также в число номинантов вошли Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R - у них по 8 номинаций. Билли Айлиш получила 7 номинаций.

В номинацию "Запись года" вошла в числе других группа ABBA, вернувшаяся в этом году с новым альбомом спустя сорок лет после распада. Номинирована их песня I Still Have Faith In You.

В номинации "Альбом года" также замечены Леди Гага и Тони Беннет.

В номинации "Песня года" за Grammy заслуженно поборется Эд Ширан со своей песней Bad Habits, представленной на последнем его альбоме.

Церемонию вручения будет транслировать CBS 31 января будущего года.