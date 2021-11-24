Новости

58 центров госуслуг Москвы обновят в рамках масштабных ремонтных работ 09:26
ФАС предложила ужесточить условия сделок по слиянию на финансовом рынке 09:05
В Латвии запретили салют на Новый год 08:56
Объявлены номинанты на Grammy 08:49
Сергунина: В Москве откроется самый большой каток 08:14
Сильный снег и метель ожидаются в среду в Москве 07:59
Эксперт объяснила, какая поддержка полагается одиноким пенсионерам 07:50
Новая Зеландия прекращает меры по сдерживанию пандемии 07:30
В Пентагоне появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО 06:36
В Южной Корее конфискована рекордная партия кокаина 06:29
Рубль вернулся в топ-20 популярных мировых валют 05:46
В Шри-Ланке шесть человек погибли при опрокидывании парома 05:20
В Сирии двое мирных жителей погибли в результате израильского авиаудара 04:44
На Камчатке снимут ограничения в районах с 80% привитого населения 04:35
Байден отправился на каникулы на курорт в Массачусетсе 04:20
Вильфанд предупредил о резких перепадах температур в ряде регионов РФ 04:05
В Хабаровске задержали пособника террористов 04:02
Камчатским кафе разрешили работать ночью 03:31
Вирусолог Чепурнов: Пик заболеваемости коронавирусом пройден 03:26
В США протаранившему рождественский парад водителю грозит пожизненный срок 03:17
Шри-Ланка открыла выставку книг и предметов культуры в Москве 03:01
В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2" 02:52
Байден: Распечатывание нефти из резервов снизит стоимость бензина в США 02:05
ВОЗ сообщила о росте в мире заболеваемости COVID-19 и смертности 01:25
Гинцбург: Темпы вакцинации нужно увеличить в 4-5 раз 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24.11.2021 08:49
Рубрика: Культура

Объявлены номинанты на Grammy

Текст: Наталья Соколова

Лидером по числу номинаций стал американский музыкант, основатель группы Stay Human Джон Батист. У него 11 номинаций.

Фото: AP Photo/Joe Giblin
Обладатель 20 наград Grammy Пэт Метани выпустил новый альбом

Также в число номинантов вошли Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R - у них по 8 номинаций. Билли Айлиш получила 7 номинаций.

В номинацию "Запись года" вошла в числе других группа ABBA, вернувшаяся в этом году с новым альбомом спустя сорок лет после распада. Номинирована их песня I Still Have Faith In You.

В номинации "Альбом года" также замечены Леди Гага и Тони Беннет.

В номинации "Песня года" за Grammy заслуженно поборется Эд Ширан со своей песней Bad Habits, представленной на последнем его альбоме.

Церемонию вручения будет транслировать CBS 31 января будущего года.

Культура Культура Музыка Культура Музыка Поп-музыка РГ-Видео

Главное сегодня

В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"
ФАС предложила ужесточить условия сделок по слиянию на финансовом рынке
Шойгу: Бомбардировщики ВВС США отрабатывали нанесение ядерного удара по РФ
Вирусолог Чепурнов: Пик заболеваемости коронавирусом пройден
Вильфанд предупредил о резких перепадах температур в ряде регионов РФ
Владимир Кехман знает, кто может объединить два МХАТа
Алексей Франдетти: Моя миссия - возродить жанр оперетты