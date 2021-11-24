Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения

Первая в истории Швеции женщина-премьер Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после своего назначения. Как сообщает BBC, это произошло на фоне выхода партии "зеленых" из правительства.

Накануне на голосовании в риксдаге (парламенте страны) провалился проект бюджета правительства Швеции. Превалирующая часть депутатов поддержали проект, предложенный оппозицией, в которую в том числе входят крайне правые. "Зеленые" решили покинуть правительство, заявив, что отказываются принимать бюджет, "впервые составленный с ультраправыми".

"Я не хочу возглавлять правительство, для сомнений в легитимности которого могут быть основания… Коалиционное правительство должно уйти в отставку, если какая-либо партия решит покинуть правительство. Хотя ситуация в парламенте не изменилась, нужно проголосовать еще раз", - пояснила Андерссон на пресс-конференции.