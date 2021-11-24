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24.11.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Polestar показала, как будет выглядеть конкурент Tesla Model S

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Polestar. Фото: Пресс-служба Polestar.
Фото: Пресс-служба Polestar.

Несмотря на то, что Polestar 5 появится лишь в 2024 году, компания показала, каким будет внешний вид новинки: то ли просто интригуя, то ли предупреждая конкурентов.

Фото: REUTERS
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Polestar 5 представляет собой серийное воплощение концепта Precept, показанного в начале 2020 года. Большой фастбек, который в компании называют четырёхдверным GT будет конкурировать с Porsche Taycan, Audi E-Tron GT и Tesla Model S. До старта серийного производства ещё далеко, поэтому незначительные корректировки во внешности могут произойти, но на данный момент, говорят в Polestar, модель на картинке максимально приближена к тому, что появится в итоге у дилеров.

Судя по всему, и технические характеристики могут измениться, но пока для топовой версии заявлена двухмоторная силовая установка с суммарной отдачей агрегатов около 884 л.с. Запас хода - не менее 600 км.

Производство Polestar 5 будет осуществляться в Китае. До 2024 года будут представлены кроссоверы Polestar 3 и Polestar 4.

К 2023 году компания планирует присутствовать на тридцати рынках, а объёмы продаж через четыре года довести до 290 тысяч электрокаров.