Правительство назвало виды доходов, с которых списываются алименты

В частности, отдавать долю своим детям придется со стипендий, налоговых вычетов, доходов самозанятых и т.д. Также в списке все виды пенсий, за исключением пенсий по потере кормильца. Взыскание алиментов с зарплаты и иного дохода производится после удержания (уплаты) из них налогов.
Минтруд и минфин будут давать разъяснения по применению перечня. Кроме того, несколько дней назад правительство России направило положительный отзыв на законопроект, распространяющий исполнительский иммунитет на единовременные социальные выплаты. В принятом постановлении также указано, что с таких выплат нельзя будет удерживать алименты.
Кстати, как сообщил ранее директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, на портале Госуслуг создается суперсервис, который в перспективе позволит отслеживать ход взыскания денежных средств в режиме онлайн. "Уже сейчас взыскатель, в том числе по алиментам, может подавать ходатайства и получать постановления, получать информацию о ходе исполнительного производства на портале Госуслуг", - отметил он.
При этом Главный судебный пристав РФ добавил, что потенциально через несколько лет весь процесс получения и исполнения исполнительного документа о взыскании алиментов может быть проконтролирован взыскателем, не выходя из дома.
"Но для этого потребуются значительные усилия как ФССП России, так и судебной системы и ряда других ведомств, участвующих в этом процессе. Работа в этом направлении активно ведется", - подчеркнул он. Как напомнил Дмитрий Аристов, по оценке Минцифры России, сервис, позволяющий должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, стал самым скоростным на портале Госуслуг. Более 77 процентов запросов исполняется менее чем за три секунды.
Кстати, в этом году приставы направили свыше 60 тысяч алиментщиков в центры занятости.
Из постановления правительства России от 2 ноября 2021 г. N 1908
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей
...Удержание алиментов также производится со следующих видов доходов:
а) со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров, за исключением пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
б) со стипендий и иных денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплачиваемых обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования...
в) с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице;
...д) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
...з) с доходов... от предоставления в аренду (нанимателю) имущества за плату во временное... пользование...