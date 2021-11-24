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23.11.2021 23:32
Рубрика: Власть

Правительство назвало виды доходов, с которых списываются алименты

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Правительство России утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты на детей.
Для мира в семье желательно, чтобы отец как можно чаще удивлял жену прибавками к семейному бюджету. Фото: Photoxpress Для мира в семье желательно, чтобы отец как можно чаще удивлял жену прибавками к семейному бюджету. Фото: Photoxpress
Для мира в семье желательно, чтобы отец как можно чаще удивлял жену прибавками к семейному бюджету. Фото: Photoxpress

В частности, отдавать долю своим детям придется со стипендий, налоговых вычетов, доходов самозанятых и т.д. Также в списке все виды пенсий, за исключением пенсий по потере кормильца. Взыскание алиментов с зарплаты и иного дохода производится после удержания (уплаты) из них налогов.

Фото: iStock
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Минтруд и минфин будут давать разъяснения по применению перечня. Кроме того, несколько дней назад правительство России направило положительный отзыв на законопроект, распространяющий исполнительский иммунитет на единовременные социальные выплаты. В принятом постановлении также указано, что с таких выплат нельзя будет удерживать алименты.

Кстати, как сообщил ранее директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, на портале Госуслуг создается суперсервис, который в перспективе позволит отслеживать ход взыскания денежных средств в режиме онлайн. "Уже сейчас взыскатель, в том числе по алиментам, может подавать ходатайства и получать постановления, получать информацию о ходе исполнительного производства на портале Госуслуг", - отметил он.

При этом Главный судебный пристав РФ добавил, что потенциально через несколько лет весь процесс получения и исполнения исполнительного документа о взыскании алиментов может быть проконтролирован взыскателем, не выходя из дома.

156 млрд рублей Такова сумма задолженности по алиментам на 1 октября. По данным Федеральной службы судебных приставов

"Но для этого потребуются значительные усилия как ФССП России, так и судебной системы и ряда других ведомств, участвующих в этом процессе. Работа в этом направлении активно ведется", - подчеркнул он. Как напомнил Дмитрий Аристов, по оценке Минцифры России, сервис, позволяющий должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, стал самым скоростным на портале Госуслуг. Более 77 процентов запросов исполняется менее чем за три секунды.

Кстати, в этом году приставы направили свыше 60 тысяч алиментщиков в центры занятости.

Официально

Из постановления правительства России от 2 ноября 2021 г. N 1908

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей

...Удержание алиментов также производится со следующих видов доходов:

Фото: iStock
Госдума вводит ответственность за неполную уплату алиментов

а) со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров, за исключением пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

б) со стипендий и иных денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплачиваемых обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования...

в) с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице;

...д) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;

...з) с доходов... от предоставления в аренду (нанимателю) имущества за плату во временное... пользование...

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