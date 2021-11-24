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24.11.2021 07:05
Рубрика: Общество

Принуждение к жизни: где кончается свобода Геннадия Зюганова и Марии Шукшиной

Текст: Ядвига Юферова
Утраты. Прощание. Человеческий остров катастрофически уменьшается на знаменитых и незаметных, чужих и родных, любимых и безвестных.
Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Почту хоть не открывай, в Facebook не заходи, телевизор не включай. Коса ковида косит человечество и человека, с которым собирались встретиться на днях… Будто четыре самолета с пассажирами на борту терпят крушение каждый день, но без национального траура. Привыкаем к смерти?

В минуты горя даже боишься спрашивать: а привит был?

Вроде колокол гремит над всей страной: не отвечайте на телефонные звонки мошенников, если не хотите быть больно обманутыми. Немедленно вакцинируйтесь, если хотите быть живыми. Да, прививка не гарантирует, что вы не заболеете ковидом. Но она дает шанс на жизнь!

Кто и как услышит сегодня глас врачующих, великих врачей России, отчаянно обратившихся к поводырям общественного мнения? Да и ко всем нам. Это раньше цари считали, что у отечества только два союзника - армия и флота. Без третьего союзника - врача и доверия к нему - стране не выжить.

Если цвет отечественной медицины и трагическая ковид-статистика не могут переубедить лидера партии, получившей серьезный процент на выборах, то что может быть ответом на его лозунги? Только опора на матчасть.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Открытое письмо врачей ковидных больниц к противникам вакцинации

Мне сейчас понадобится длинная цитата из "свежего" товарища Зюганова:

"…Что касается QR-кодов, то вообще их придумали в свое время фашисты. Всем номер ставили, а евреям - прилепляли звезду. Но, прежде всего, преследовали и расстреливали коммунистов, потому что они были главными борцами против черной чумы! 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте…

КПРФ вновь заявляет о недопустимости принудительной вакцинации и "куардизации" населения.

КПРФ против санитарной диктатуры!"

Дорогой Геннадий Андреевич, а что вы думаете об открытых и закрытых постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров в январе 1960 года, когда вернувшийся из Индии художник Кокорекин умер в Москве от давно уже забытой оспы? Вы чтите материальную часть и лучше многих знаете, что благодаря партийной диктатуре и мощи государства было сделано невероятное:

"С 16 по 27 января 1960 года были вакцинированы в Москве 6 187 690 человек и более 4 000 000 жителей Подмосковья (цифры следует уточнить - в других источниках - на миллион меньше, но все равно масштаб - потрясающий!)

Для вакцинации были мобилизованы 26 953 медработника, был открыт 3391 прививочный пункт и организованы 8522 прививочные бригады для работы в организациях и ЖЭКах.

Прививали всех - от новорожденных до стариков и больных.

Без справки о сделанной прививке невозможно было ни въехать в город, ни выехать из него (по нынешнему- QR-коду)

Инфекция была побеждена за 44 дня. Хочется поклониться стоявшим тогда у власти коммунистам да и всем беспартийным: это уникальный в истории случай по эффективности борьбы с инфекцией через тотальную вакцинацию. Наш опыт. Ваш опыт - партийный.

Я даже не знаю, Геннадий Андреевич, как к вам лучше обратиться с просьбой. У нас в семье есть любимый человек, который был упорным ковид-диссидентом: так мы всем кланом встали перед ним на колени.

Но вам же не нужны избиратели на коленях. Нужны голоса живых людей, а не мертвые души. У вас есть воля и сила, чтобы побеждать не лозунгами "Долой", а здравомыслием о сбережении народа. А то так и голосовать будет некому…

Фото: Александр Корольков/РГ

Я лично не знакома с инфлюенсером, хорошей актрисой, замечательной ведущей многолетнего телецикла "Жди меня" на Первом канале, матерью четверых детей Марией Шукшиной, активным антиваксером. Она апеллирует к совести правительств и к мировым светилам, призывает: "Не надо!"

Приведу лишь два последних жестких коммента на призывы Марии: "Ну что сказать Шукшиной… сегодня от короны умерла танцовщица Асмоловская, ей был 41 год", "Маня! Оставьте уже всех в покое! Живите, как хотите, но… подальше от всех! Вы - ЗЛО!"

Но я не про Машу. Получила вот в мессенджер длинное послание от человека, аплодировать которому в концертных залах было всегдашней радостью: "Оружие врага - вакцинация-чипизация, цифровой концлагерь, 5G-облучение, лишение нас с вами прав и свобод…", не выдержала, нагрубила: "Вы же известный человек, умница, зачем размножаете средневековую, пещерную чушь… Надеюсь, вы привиты. Будьте здоровы".

Как на гражданской войне. Расходимся по разные стороны баррикад, хотелось бы, чтобы все были живые, а не живые и мертвые.

Фото: Александр Корольков/РГ

Я очень прошу главного редактора оставить эти неудобные для нас, для государственной пропаганды тезисы.

Почему мы, имеющие первую и одну из лучших вакцин в мире, имеем такие трагические результаты, такой процент непривитых и антиваксеров?

Может и потому, что многие годы всей страной участвовали в битве экстрасенсов, потом не могли дождаться следующего дня после очередного ток-шоу, чтобы узнать чье-то отцовство по результатам ДНК-слюны. Научное знание, просвещение, гуманитарное образование были лихо сметены рынком без этики. И так медленно мы начинаем прозревать после сеанса антинаучного гипноза. И для молитвы нужна не только вера, но и знание.

Очень долго сомневались в существовании пандемии духовные пастыри, а не только президент соседнего государства ("А где вы видели этот ковид? Покажите!"), пока тяжкий мартиролог погибших от ковида священнослужителей не стал поводом обращения главы православной церкви уйти на локдаун. Сегодня главы всех конфессий обращаются к пастве уже с молитвенной мольбой: надо вакцинироваться. Но как много времени утеряно…

Чтобы еще я сделала немедленно: перестала бы радоваться многодневным антипрививочным протестам в Европе. Пора уже приравнять борьбу с ковидом к борьбе с терроризмом. Мы все тут на одной подлодке "Нельзя!" как корень демократии без границ.

У каждого из нас есть великая свобода - прививаться, жить и знать, а не фейковать до смерти.

И сегодня наше государство, как истинный европеец, занимается принуждением граждан не к вакцинации. К жизни.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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