Прогревать или не прогревать двигатель: эксперт все объяснил

С похолоданием и приближением зимнего сезона вновь становится актуальным животрепещущий вопрос - прогревать или не прогревать двигатель перед началом движения. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" все объяснил.

"Тут на самом деле существуют два подхода. Первый - экологически ответственный, а второй - разумный по отношению к автомобилю.

Исходя из первого, считается, что современный двигатель не нуждается в прогреве и сразу после того, как он был заведён, нужно начинать движение. И в принципе это вполне допустимо. Поскольку мгновенно тронуться после того, как двигатель заведён, не получается почти ни у кого. Нужно пристегнуться, осмотреться, понять, куда надо ехать и так далее.

При этом современному мотору достаточно 30-ти секунд для того, чтобы давление масла в системе пришло в норму и мотор не работал "на сухую". Но если говорить о бережном отношении к силовому агрегату, то после запуска двигателя можно дождаться момента, когда повышенные стартовые обороты понизятся до номинальных оборотов холостого хода.

Это можно понять или по показаниям тахометра, или на слух. После чего двигатель точно будет находиться в кондициях для нормальной работы. Но пока температура охлаждающей жидкости не достигнет номинального значения, не стоит нагружать мотор резкими ускорениями и торможениями. Если же у вас старый двигатель, обороты которого при запуске регулируются дроссельной заслонкой, то до тех пор пока двигатель не начнёт устойчиво работать, движение лучше не начинать. Более того, в таких стартовых режимах при начале движения такой мотор будет слишком неэкологичным при добавлении нагрузки", - рассказал эксперт.