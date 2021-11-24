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24.11.2021 06:45
Рубрика: Общество

Психолог рассказала, как справиться с агрессией внутри себя

Текст: Николай Грищенко

Злоба и немотивированная агрессия могут не только провоцировать конфликты, но и разрушать психическое и физическое здоровье человека. У агрессоров скачет давление и обостряются хронические заболевания.

Фото: iStock
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"Есть люди более спокойные, тихие, медленные, а есть взрывные, импульсивные, заряженные. Этим мы отличаемся. Мы можем регулировать себя на уровне поведения, но внутри человек останется таким, какой он есть. Саморегуляция - вопрос осознанности. Насколько человек понимает, что с ним происходит", - рассказала aif.ru психолог, преподаватель Московского института гештальта и психадрамы Анна Корниенко.

Человек раздражается, когда что-то идет не так. Он пытается это поменять, начинает на это "не так" нападать и напряжение выплескивается наружу.

"Человеку нужно начать замечать, что его цепляет. Что не так в жизни. Что можно поменять, а что нет. Как-то подействовать на это. Позаботиться о себе. Быть внимательнее к своему внутреннему состоянию. Это волшебный способ, если делать так регулярно. Если хочешь быть спокойным, уравновешенным, нужно совершать регулярные действия, чтобы себя успокаивать, чтобы с собой как-то обходиться", - считает психолог.

Кстати, подобного мнения придерживаются и специалисты Гарвардской медицинской школы. Они советуют изучить технику релаксации, заняться самовнушением и освоить дыхательные упражнения, которые помогают справиться со стрессом.

"Не загоняйте семейные проблемы вглубь, научитесь обсуждать и решать их. Используйте навыки ведения переговоров на работе и дома", - рекомендуют медики.

Врачи также советуют не заниматься самолечением, а обращаться за помощью в медицинские учреждения.

Общество Здоровье

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