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24.11.2021 12:03

77 млрд кВт*ч выработал энергоблок № 4 КлнАЭС к своему 10-летнему юбилею

24 ноября коллектив Калининской АЭС отмечает 10-летний юбилей энергоблока № 4. С момента включения в энергосистему страны в 2011 году он выработал 77,6 млрд кВт*ч электроэнергии. При сегодняшнем уровне потребления такого объема хватило бы для обеспечения всей Тверской области в течение 10 лет.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Энергоблок № 4 Калининской АЭС стал первым блоком, который в новейшей российской истории построен практически с нуля, и ознаменовал возвращение к серийному сооружению атомных станций.

Фото: Калининская АЭС
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Именно на энергоблоке № 4 был успешно реализован целый ряд новаторских проектных решений, таких как оптимизированная компоновка оборудования, принципиально иная схема управления, использование системы аварийного охлаждения активной зоны для охлаждения теплообменников, новая конструкция перегрузочной машины топлива, оптимизированный водно-химический режим теплоносителя.

Четвертый энергоблок особенно показателен тем, что на нем впервые среди атомных станций российского дизайна были учтены и выполнены требования безопасности, разработанные с учетом событий на АЭС "Фукусима". Помимо этого, площадка сооружения блока, по сути, стала воплощением новых стандартов, предъявляемых к отрасли. Здесь доказала свою эффективность Производственная система "Росатом" - при сохранении жесточайших требований к качеству работ блок был построен с опережением графика и с экономией государственных средств.

"Надежность и безопасность эксплуатации Калининской АЭС - главные приоритеты в работе нашего коллектива, - сказал директор Калининской АЭС Виктор Игнатов. - У нас впереди десятки лет надежной, гарантированной работы. Это рабочие места, налоги в бюджеты разных уровней. Это дает нам возможность уверенно смотреть в будущее".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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