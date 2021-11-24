Блогер выплатит штраф за простой автобусов после ДТП по его вине

"Суд взыскал в пользу истца убытки, причиненные простоем, в размере 26 106 руб. 21 копейки и расходы по оплате госпошлины в размере 983 руб. 19 копеек, а всего 27 089 рублей 40 копеек", - сообщили в суде.

Напомним, в июле Пресненский суд Москвы приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года. К слову, именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким. Обжаловала решение суда и защита Биля. Адвокаты просят изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома.

Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате водитель Volkswagen получила тяжелую травму. Согласно приговору блогеру два года нельзя уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.