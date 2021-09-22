Приговор блогеру Эдварду Билу вступил в силу

Мосгорсуд в среду признал законным приговор блогеру Эдварду Билу за резонансное ДТП с пострадавшими на Садовом кольце.

Приговор обжаловали и защита, и обвинение. Защита просила изменить приговор в части ограничения времени выхода из дома. Согласно приговору, Билу в течение двух лет запрещено покидать жилье с 20.00 до 8.00. Защита просила сократить это время и назначить запрет с 00.00 до 6.00. В свою очередь прокуратура считала наказание для блогера чрезмерно мягким. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билу наказания прокуратурой ставился вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

Блогер, который не один раз выкладывал видео своих опасных заездов по Москве, 1 апреля на элитной иномарке Audi RS6 Avant с подложными номерами разогнался на Садовом кольце до 115 км/ч. В какой-то момент он не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и протаранил четыре автомобиля. Наиболее серьезно пострадала девушка в Volkswagen Polo, на ее автомобиль пришелся основной удар иномарки блогера. Девушка впала в кому, и только благодаря усилиям врачей ее удалось вернуть к жизни. Адвокаты Била пытались замять дело "по примирению сторон". По их словам, блогер выплатил пострадавшей девушке 11 млн рублей, и она вроде бы отказалась от претензий к нему. Однако и следствие, и суд отказали в закрытии дела. Кроме того, на днях еще один иск к Эдварду Билу подал Мосгортранс из-за простоя общественного транспорта после ДТП на Садовом кольце.

Пресненский суд назначил Билу два года ограничения свободы и на три года лишил его права управления транспортными средствами. Ему запрещено покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов утра, выезжать за пределы Москвы и Московской области, менять место постоянного жительства без уведомления контролирующего органа. Впрочем, как пишут поклонники видеоблогера в соцсетях, он даже с такими ограничениями после приговора умудряется закатывать шумные ночные вечеринки у себя дома.

И хотя полиция после ДТП с Билом всерьез взялась за выявление таких лихачей и привлечение их к ответственности, вряд ли это остановит всех желающих. Ведь чаще всего им грозит лишь штраф за нарушение правил, который несопоставим с теми гонорарами, которые они получают за размещенные ролики. Например, сразу после аварии, которую устроил Бил, стало известно, что учет Audi, на которой он летел, прекращен и принадлежит другому лицу, а за машиной только в этом году числится более 400 превышений скорости. Тем не менее штрафы не были выписаны, так как на автомобиле были установлены подложные номера. И таких машин-невидимок, которыми могут пользоваться ушлые блогеры, по Москве может разъезжать не одна и не две. Максимально, что грозит тому, кто едет за рулем такого болида и выкладывает видео, лишение прав. Впрочем, бывают варианты, когда таких горе-водителей останавливает навсегда сама их безумная жизнь и скорость. Хуже, когда вместе со своей жизнью они уносят жизни совершенно посторонних, ни в чем не повинных людей.

Недавно в столице задержали трех блогеров. Все трое выкладывали в соцсети свои нарушения правил. Первый за 6 месяцев этого года привлекался к ответственности 582 раза. Суд арестовал его на 7 суток. У второго лихача нашелся 151 неоплаченный штраф. Машину поместили на штрафстоянку, у водителя изъяли удостоверение и арестовали на 5 суток. Еще у одного блогера обнаружили 71 неоплаченный штраф, материалы по его делу направлены в суд. Наказание же еще одному блогеру, который провез на крыше Bentley примотанную скотчем девушку, грозит всего лишь по статье КоАП за нарушение правил перевозки пассажиров. Причем, как и следовало ожидать, иномарка блогеру не принадлежала и за ней числилось 70 штрафов.