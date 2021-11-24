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24.11.2021 10:23
Рубрика: Происшествия

Чиновники администрации в Орловской области осуждены за барак для сирот

Текст: Анна Скрипка (Орловская область)
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Чиновники администрации Троснянского района поедут в места не столь отдаленные за барак для детей-сирот.
Сироты надеются получить взамен клетушек в бараках нормальное жилье. Фото: vk.com / cives.orel Сироты надеются получить взамен клетушек в бараках нормальное жилье. Фото: vk.com / cives.orel
Сироты надеются получить взамен клетушек в бараках нормальное жилье. Фото: vk.com / cives.orel

Заместителю главы района, отвечавшему за социальную сферу, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Двум другим чиновникам, в разное время занимавшим должности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, суд дал по 3,5 и 3 года. Отбывать наказание чиновники будут в исправительной колонии общего режима.

Фото: Ксения Малыгина
В уральском поселке заселяют дом, построенный для сирот

Орловская история с домом для детей-сирот началась в 2017 году. Длинное строение с оконцами, напоминающими бойницы, появилось на пустыре в районном центре Тросна Орловской области и сразу вызвало множество вопросов. Восемь квартир в этом здании предоставили детям-сиротам, однако новые жильцы радоваться не спешили.

Буквально все сироты, не успев отметить новоселье, начали жаловаться на жилье. Ледяной пол, от которого отходит дешевый тонкий линолеум; радиаторы отопления, которые держатся на честном слове; кухонная раковина, подпираемая доской... Жить в этом доме было невозможно: индивидуальное отопление работало на максимуме, что влетало в копеечку, однако не спасало от гуляющих по комнатам ветров. Тонкие стены из гипсокартона не позволяли повесить даже картину, не то что кухонный шкафчик. Мрачных красок добавлял и заросший сорняком пустырь вокруг барака - иначе это строение и не назовешь.

Сразу же после первых жалоб началась проверка. Прокурор Орловской области Владислав Малкин отмечает, что защита прав сирот в регионе находится на постоянном контроле прокуратуры, и неприятные ситуации с сиротскими квартирами - не редкость. Только в нынешнем году прокуроры выявили более 160 случаев нарушения закона, а к ответственности привлекли почти три десятка должностных лиц. Однако дело о сиротском бараке в Тросне стало самым резонансным.

Чиновники районной администрации были обвинены в превышении должностных полномочий. Они приняли в муниципальную собственность все восемь квартир, предварительно не оценив качество жилья для сирот. Застройщику, таким образом, были перечислены свыше восьми миллионов бюджетных рублей: в эту сумму оценили ущерб казне, из которой и выделили средства на сиротское жилье.

Оценку качества восьми квартир в доме для детей-сирот давали уже в процессе следствия. Эксперты пришли к выводу, что дом и квартиры в нем для проживания не пригодны. В результате Кромский районный суд вынес обвинительный приговор трем чиновникам районной администрации, приложившим к бараку свою руку.

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А сиротский дом на поросшем сорняками пустыре так и стоит без жильцов. Получившие непригодные квартиры сироты предпочли арендовать углы, но не мерзнуть в "студиях", которые им выделили.

В прокуратуре Орловской области тем временем продолжили отстаивать права сирот. Решение суда, в котором сказано о необходимости купить для этих восьми человек другое жилье, уже вступило в законную силу. Теперь осталось провести аукцион. В облпрокуратуре отметили, что это приобретение тщательно проконтролируют.

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