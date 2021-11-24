Граждане безуспешно пытаются найти защиту своих прав у судей

Мошенников, которые сегодня обманывают граждан, тяжело поймать и вывести на чистую воду потому, что их практически просто не ловят. Фото: Сергей Михеев

Женщине стали приходить письма, потом и звонки от разных микрофинансовых организаций - контор по взысканию долгов. Коллекторы завалили женщину макулатурой по якобы ее долгам перед ними на... 100 тысяч рублей.

Татьяна Анатольевна кинулась звонить во все компании, которые предъявили ей требования. Это были микрофинансовые фирмы, причем расположенные за тысячи километров от столицы. И они выдавали займы онлайн - просто на данные предъявленного паспорта с указанием номера карты, куда отправить деньги.

Женщина с трудом дозвонилась до этих фирм в далеких, в основном северных городах. И начала объяснять, что в их города никогда не приезжала и денег у них не просила. Некоторые МФО факт мошенничества признали. Но были и упорные, как иркутская коллекторская контора "КОНГА". Та требовала вернуть заем с процентами.

Тогда Татьяна Анатольевна обратилась в Центральный банк РФ с жалобой на эту самую "КОНГА". И ЦБ аккуратно ответил, предоставив москвичке информацию о заключении подозрительного договора. В ответе были и номера телефонов, указанных мошенниками, а также информация о перечислении денег с указанием номера банковской карты мошенников.

Это были важнейшие для правоохранителей доказательства, которые пострадавшая сама собрала и принесла в полицию ОУР МВД по району Котловка. И было это в конце прошлого года. Можно брать мошенников? Как же...

Татьяна Анатольевна спустя месяц получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Если прочесть этот полицейский документ, то можно увидеть, что, проверяя заявление Татьяны Анатольевны, полицейские не стали направлять запросы в микрофинансовые организации для получения информации о липовых договорах. Не стали опрашивать сотрудников этих организаций, не утруждали себя проверкой владельцев банковских карт, на которые были перечислены деньги. Не запрашивали информацию о владельцах записанных в договорах телефонных номеров, IP-адресов. В общем, список, что не стали делать в полиции, можно продолжить. Женщина написала жалобу в прокуратуру.

После публикации "РГ" Татьяне позвонили из ГУ МВД России по Москве и сообщили, что ситуацию на контроль взял начальник О.А. Баранов. Она обрадовалась и снова обратилась в отделение полиции с заявлением. Но местное отделение полиции продолжало присылать женщине отказы в возбуждении уголовного дела, а прокуратура их регулярно отменяла.

Для правоохранителей не представляет труда выяснить, на чье имя оформлен счет, на который обманутые люди перечислили деньги. Но они это не делают

А 25 мая 2021 года Татьяна обнаружила, что мировым судьей судебного участка N 61 Москвы был вынесен судебный приказ о взыскании с нее в пользу какой-то ООО "РСВ" денег - 21 270,86 рублей. Женщина написала заявление об отмене судебного приказа. И такое решение было вынесено.

Чтобы избежать дальнейших обращений коллекторов с исками к Татьяне Анатольевне, она, по совету юриста, подала иск в Черемушкинский суд. Тот иск был о признании договора займа незаключенным. Подсудность - столичный суд - выбрана была в соответствии с законом о защите прав потребителей - по месту жительства истца. То есть Татьяны Анатольевны. Напомню, микрофинансовый ответчик находится в Иркутске. А вот дальше началось самое интересное - Черемушкинский суд решил, что дело ему неподсудно, и вынес соответствующее определение. Тогда его обжаловали. Но Мосгорсуд поддержал нижестоящий суд и вот что написал дословно:

"Проверив поступившие материалы, обсудив доводы частной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что определение суда подлежит оставлению без изменения".

Вот какая интересная казуистика получается :

"Как следует из буквального толкования предъявленного иска, между истцом и ответчиком договор займа не заключен, соответственно, между сторонами не существует договорных отношений, ООО МКК "КОНГА" не оказывало гражданке услуг и не продавало товар.

Вопреки позиции истца, в данном случае женщина, предъявляя иск к ООО МКК "КОНГА" о признании договора займа незаключенным, взыскании компенсации морального вреда, не является потребителем, так как она не заключала указанный договор, что сама подтверждает в своем исковом заявлении".

Что в итоге - на имя Татьяны Анатольевны набраны кредиты на 100 тысяч рублей. Полиция дело не возбуждает и мошенников не ищет, упорно заявляя, что это "гражданско-правовые отношения". То есть отправляет женщину в суд. Она идет туда. Но и суд иск не принимает, отправляя женщину судиться в те города, где базируются эти микрофинансовые конторы.

Удивительно, но сегодня проблема обманутых мошенниками граждан практически не волнует правоохранителей. Согласитесь, элементарно проверить, приезжал ли гражданин в тот город, где расположена микрофинансовая контора, и посещал ли ее.

Также для правоохранительных органов не представляет труда выяснить, на чье имя оформлен счет, на который перечислены деньги. Номер счета и личность устанавливаются очень быстро. Более того, у каждого банкомата, где наличность снимают, стоят камеры видеонаблюдения, и кто снимает деньги, виден отлично. Но этого никто не делает. Главное, что беспокоит чиновников, - ответить жертве обмана в "установленные законом сроки" и не утруждать себя еще одним расследованием. Или судебным процессом.

Каждое утро Татьяна Анатольевна начинает с просмотра баз судебных делопроизводств и своего почтового ящика, потому что в любой момент коллекторы вправе обратиться за взысканием с нее всех денег, которые записали на нее аферисты.

Компетентно

Анна Юфа, юрист:

- Проблема "отказных материалов" - наболевшая. Правоохранители проявляют все что угодно - безразличие, профессиональное несоответствие в силу низкой квалификации в области пресечения и расследования мошенничества, только не участие и заинтересованность в защите нарушенных прав простых граждан. В большинстве случаев расчет на то, что заявителю надоест бегать по замкнутому кругу "полиция - прокуратура - суд - полиция". К слову, такой "бег" тоже не может длиться бесконечно в связи с истечением сроков давности. В любом случае в выигрыше остаются злоумышленники, так как практически всегда они остаются ненайденными и безнаказанными.

Мошенники настолько натренировались за годы бездействия правоохранителей, что стали серийными и весьма уверенными. Похоже, что в настоящее время преступникам даже не нужно напрягаться, придумывая и разрабатывая новые схемы. Они и так находятся на несколько шагов впереди блюстителей закона, для которых понятия фишинга, кардинга, социальной инженерии кажутся в лучшем случае ругательными. И вместо того чтобы признать проблему, идти в ногу со временем, не вздрагивать от уровня развития современных технологий, обеспечить постоянную высококвалифицированную экспертную поддержку, непрерывно обучать кадры, плотно сотрудничать с потерпевшей стороной, мы получаем бесконечные отказы в возбуждении дел. Разумеется, чтобы не ухудшать показатель раскрываемости. Получается, что правоохранители, игнорируя актуальную и острую проблему, подставляют государство, от имени которого они действуют, что, в свою очередь, подрывает доверие к системе и порождает рост уровня социального напряжения в обществе.