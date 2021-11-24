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24.11.2021 20:44
Рубрика: Происшествия

Граждане безуспешно пытаются найти защиту своих прав у судей

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Одной из самых болезненных проблем в ближайшем будущем будут попытки граждан, обманутых мошенниками, защитить свои права. Насколько это сложно, покажем на примере жительницы столицы Татьяны Анатольевны. "РГ" писала о ней ранее.
Мошенников, которые сегодня обманывают граждан, тяжело поймать и вывести на чистую воду потому, что их практически просто не ловят. Фото: Сергей Михеев Мошенников, которые сегодня обманывают граждан, тяжело поймать и вывести на чистую воду потому, что их практически просто не ловят. Фото: Сергей Михеев
Мошенников, которые сегодня обманывают граждан, тяжело поймать и вывести на чистую воду потому, что их практически просто не ловят. Фото: Сергей Михеев

Женщине стали приходить письма, потом и звонки от разных микрофинансовых организаций - контор по взысканию долгов. Коллекторы завалили женщину макулатурой по якобы ее долгам перед ними на... 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей Михеев
Почему на уловки телефонных мошенников попадаются даже те, кто о них знает

Татьяна Анатольевна кинулась звонить во все компании, которые предъявили ей требования. Это были микрофинансовые фирмы, причем расположенные за тысячи километров от столицы. И они выдавали займы онлайн - просто на данные предъявленного паспорта с указанием номера карты, куда отправить деньги.

Женщина с трудом дозвонилась до этих фирм в далеких, в основном северных городах. И начала объяснять, что в их города никогда не приезжала и денег у них не просила. Некоторые МФО факт мошенничества признали. Но были и упорные, как иркутская коллекторская контора "КОНГА". Та требовала вернуть заем с процентами.

Тогда Татьяна Анатольевна обратилась в Центральный банк РФ с жалобой на эту самую "КОНГА". И ЦБ аккуратно ответил, предоставив москвичке информацию о заключении подозрительного договора. В ответе были и номера телефонов, указанных мошенниками, а также информация о перечислении денег с указанием номера банковской карты мошенников.

Это были важнейшие для правоохранителей доказательства, которые пострадавшая сама собрала и принесла в полицию ОУР МВД по району Котловка. И было это в конце прошлого года. Можно брать мошенников? Как же...

Татьяна Анатольевна спустя месяц получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Если прочесть этот полицейский документ, то можно увидеть, что, проверяя заявление Татьяны Анатольевны, полицейские не стали направлять запросы в микрофинансовые организации для получения информации о липовых договорах. Не стали опрашивать сотрудников этих организаций, не утруждали себя проверкой владельцев банковских карт, на которые были перечислены деньги. Не запрашивали информацию о владельцах записанных в договорах телефонных номеров, IP-адресов. В общем, список, что не стали делать в полиции, можно продолжить. Женщина написала жалобу в прокуратуру.

После публикации "РГ" Татьяне позвонили из ГУ МВД России по Москве и сообщили, что ситуацию на контроль взял начальник О.А. Баранов. Она обрадовалась и снова обратилась в отделение полиции с заявлением. Но местное отделение полиции продолжало присылать женщине отказы в возбуждении уголовного дела, а прокуратура их регулярно отменяла.

Для правоохранителей не представляет труда выяснить, на чье имя оформлен счет, на который обманутые люди перечислили деньги. Но они это не делают

А 25 мая 2021 года Татьяна обнаружила, что мировым судьей судебного участка N 61 Москвы был вынесен судебный приказ о взыскании с нее в пользу какой-то ООО "РСВ" денег - 21 270,86 рублей. Женщина написала заявление об отмене судебного приказа. И такое решение было вынесено.

Чтобы избежать дальнейших обращений коллекторов с исками к Татьяне Анатольевне, она, по совету юриста, подала иск в Черемушкинский суд. Тот иск был о признании договора займа незаключенным. Подсудность - столичный суд - выбрана была в соответствии с законом о защите прав потребителей - по месту жительства истца. То есть Татьяны Анатольевны. Напомню, микрофинансовый ответчик находится в Иркутске. А вот дальше началось самое интересное - Черемушкинский суд решил, что дело ему неподсудно, и вынес соответствующее определение. Тогда его обжаловали. Но Мосгорсуд поддержал нижестоящий суд и вот что написал дословно:

"Проверив поступившие материалы, обсудив доводы частной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что определение суда подлежит оставлению без изменения".

Вот какая интересная казуистика получается :

"Как следует из буквального толкования предъявленного иска, между истцом и ответчиком договор займа не заключен, соответственно, между сторонами не существует договорных отношений, ООО МКК "КОНГА" не оказывало гражданке услуг и не продавало товар.

Вопреки позиции истца, в данном случае женщина, предъявляя иск к ООО МКК "КОНГА" о признании договора займа незаключенным, взыскании компенсации морального вреда, не является потребителем, так как она не заключала указанный договор, что сама подтверждает в своем исковом заявлении".

Что в итоге - на имя Татьяны Анатольевны набраны кредиты на 100 тысяч рублей. Полиция дело не возбуждает и мошенников не ищет, упорно заявляя, что это "гражданско-правовые отношения". То есть отправляет женщину в суд. Она идет туда. Но и суд иск не принимает, отправляя женщину судиться в те города, где базируются эти микрофинансовые конторы.

Фото: iStock
ПФР предупредил о новой схеме мошенничества

Удивительно, но сегодня проблема обманутых мошенниками граждан практически не волнует правоохранителей. Согласитесь, элементарно проверить, приезжал ли гражданин в тот город, где расположена микрофинансовая контора, и посещал ли ее.

Также для правоохранительных органов не представляет труда выяснить, на чье имя оформлен счет, на который перечислены деньги. Номер счета и личность устанавливаются очень быстро. Более того, у каждого банкомата, где наличность снимают, стоят камеры видеонаблюдения, и кто снимает деньги, виден отлично. Но этого никто не делает. Главное, что беспокоит чиновников, - ответить жертве обмана в "установленные законом сроки" и не утруждать себя еще одним расследованием. Или судебным процессом.

Каждое утро Татьяна Анатольевна начинает с просмотра баз судебных делопроизводств и своего почтового ящика, потому что в любой момент коллекторы вправе обратиться за взысканием с нее всех денег, которые записали на нее аферисты.

Компетентно

Анна Юфа, юрист:

- Проблема "отказных материалов" - наболевшая. Правоохранители проявляют все что угодно - безразличие, профессиональное несоответствие в силу низкой квалификации в области пресечения и расследования мошенничества, только не участие и заинтересованность в защите нарушенных прав простых граждан. В большинстве случаев расчет на то, что заявителю надоест бегать по замкнутому кругу "полиция - прокуратура - суд - полиция". К слову, такой "бег" тоже не может длиться бесконечно в связи с истечением сроков давности. В любом случае в выигрыше остаются злоумышленники, так как практически всегда они остаются ненайденными и безнаказанными.

Мошенники настолько натренировались за годы бездействия правоохранителей, что стали серийными и весьма уверенными. Похоже, что в настоящее время преступникам даже не нужно напрягаться, придумывая и разрабатывая новые схемы. Они и так находятся на несколько шагов впереди блюстителей закона, для которых понятия фишинга, кардинга, социальной инженерии кажутся в лучшем случае ругательными. И вместо того чтобы признать проблему, идти в ногу со временем, не вздрагивать от уровня развития современных технологий, обеспечить постоянную высококвалифицированную экспертную поддержку, непрерывно обучать кадры, плотно сотрудничать с потерпевшей стороной, мы получаем бесконечные отказы в возбуждении дел. Разумеется, чтобы не ухудшать показатель раскрываемости. Получается, что правоохранители, игнорируя актуальную и острую проблему, подставляют государство, от имени которого они действуют, что, в свою очередь, подрывает доверие к системе и порождает рост уровня социального напряжения в обществе.

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