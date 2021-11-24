На дорогах Москвы появились модульные островки безопасности

В Москве появились новые модульные островки безопасности. Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, их установили на пешеходном переходе в Митине, на улице Барышиха.

Конструкция сделана из полимерно-песчаных плит, укрепленных на металлическом каркасе. По оценкам специалистов транспортного комплекса, это экологичный и прочный материал, устойчивый к внешнему воздействию. Масса такого островка - 1,5 тонны.

Местные жители уверены, что модульный островок поможет сделать переход безопаснее. Водители на уровне интуиции снижают скорость, когда замечают такие конструкции.