В канун зимы многоквартирный дом в Брянске остался без кровли

В Брянске подрядчик раскрыл кровлю многоквартирного дома и на этом приостановил работы, требуя доплаты. Жильцы, которые оказались накануне зимы буквально без крыши над головой, пытаются отстоять свои права.

Драма на крыше разыгралась в многоквартирном доме №64 на улице Молодая Гвардия в Бежицком районе Брянска. Подрядная компания ООО "Приоритет-Билдинг" взялась за капитальный ремонт кровли этого дома. Соответствующий договор с подрядчиком на общую сумму три миллиона рублей был заключен еще в мае. Компания получила предоплату - один миллион - и зашла на объект. Согласно документу, работы должны были быть завершены 30 сентября 2021 года.

Рабочие демонтировали всю кровлю, но закрыли крышу всего над одним из 11 подъездов, а над остальными десятью просто накинули полиэтилен. Работали до августа, а затем подрядная организация потребовала от жильцов доплаты - плюсом еще около 20 процентов от договорной сметы. Может быть, рассуждали, что людям в преддверии зимы деваться некуда - раскошелятся. Но, не получив требуемых денег, компания "Приоритет-Билдинг" отозвала мастеров, свернула работы и ушла с объекта.

- Подрядная организация ссылается на тот факт, что в ходе строительных работ произошло удорожание материалов, а значит, жильцам следует доплатить. Подрядчик заявил, что поставщик материалов отгружал товар с задержкой. Однако наш договор был заключен в мае, материалы можно было приобрести заранее, - поясняет председатель совета многоквартирного дома Игорь Банников.

УК ввела собственников в заблуждение, в результате подрядчик нагло обманул жильцов

Впрочем, собственники жилья считают, что дело не только в увеличении стоимости материалов. По словам Банникова, конфликт с подрядчиком начался, когда жильцы обнаружили, что устройство кровли производится без утеплителя. "Представитель подрядчика, мягко говоря, проигнорировал наше замечание", - заметил старший по дому, подчеркнув, что в локальной смете договора подряда данный вид работ имеется. А когда вслед подрядная компания потребовала доплаты, собственники решили, что те хотят сэкономить на качестве работ, да еще и получить от них дополнительные средства.

Вообще в этой истории много странностей. Начиная с того, что владельцем специального счета, с которого оплачивается ремонт кровли, является управляющая организация "Брянская коммунальная служба". Но УК как бы самоустранилась от процесса капитального ремонта кровли. Как пояснил "РГ" руководитель Госжилинспекции Брянской области Руслан Яньков, в управляющей организации собственникам жилья предложили выбрать старшего, который подпишет договор и будет отвечать за работы. Старшего назначили, договор он подписал, а теперь, получается, ему и отвечать за все.

- Управляющая организация ввела собственников в заблуждение. В результате подрядчик нагло обманул жильцов и ушел. Как так можно? Ведь как только ляжет снег, а снизу на раскрытую кровлю пойдет тепло, он начнет таять. В результате может все залить до первого этажа, могут возникнуть короткие замыкания, а это уже угроза жизни, - возмущается Руслан Яньков.

Не очень понятны и претензии подрядчика по доплате. Основное подорожание стройматериалов произошло в первом квартале этого года. Подписывая договор с собственниками о капитальном ремонте 400 квадратных метров кровли, в подрядной организации не могли не знать об этом. Тем не менее они зашли на объект и вскрыли крышу. Глава Брянского ГЖИ считает, что за отказ доделывать работы подрядчик может попасть в список недобросовестных организаций.

Помимо жилищников во всех нюансах случившегося будет разбираться прокуратура.

И это далеко не единственная претензия к выполнению работ по капремонту в Брянской области. Так, областная прокуратура проводит проверку по делу о расторжении региональным фондом капитального ремонта в одностороннем порядке договоров на выполнение ремонтных работ в многоквартирных домах с 35 подрядными организациями.

Есть уже и уголовное дело по статье "Мошенничество". Как установил надзорный орган, группа лиц из числа руководства ООО "СтройБрянск" и регионального фонда капремонта многоквартирных домов с целью хищения денег собственников жилья подготовила и приняла к исполнению не соответствующую действительности проектно-сметную документацию на ремонт кровли дома 4а на улице Ленина в селе Отрадном Брянского района. По прокурорским данным, стоимость ремонта была завышена более чем на 227 тысяч рублей.

Но что же делать жильцам дома N 64 на улице Молодая Гвардия, оказавшимся с раскрытой кровлей в преддверии зимы? Руководитель Брянского ГЖИ уверен, что доделывать работы должна управляющая организация.

- Кровельные работы делают и в мороз, - заметил Руслан Яньков. - Оставлять людей в осенне-зимний период без крыши недопустимо. Сложнее разобраться с деньгами: для начала оценщики должны выяснить, сколько реально средств было потрачено подрядчиком на то, что все же сделано. После этого через суд надо будет возвращать оставшиеся деньги жильцов. Но это все потребует времени, а зима близко.

Прямая речь

Ольга Пахомова, и. о. старшего помощника прокурора Брянской области:

- По сведениям средств массовой информации, привлеченная жильцами многоквартирного дома подрядная организация ненадлежащим образом исполняет свои обязательства: отказалась от дальнейшего выполнения предусмотренных договором объемов работ по капитальному ремонту крыши, а также произвела ее демонтаж, причем в осенне-зимний период. В неблагоприятных погодных условиях это может стать причиной существенных нарушений прав граждан, проживающих в многоквартирном доме.