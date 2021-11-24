В Липецке умерла пострадавшая от взрыва на НЛМК женщина

Пострадавшая в результате взрыва на складе углеподготовки Новолипецкого металлургического комбината машинист питателя цеха умерла в больнице. Напомним, что женщина получила ожоги и была извлечена из-под завалов после взрыва.

За ее жизнь и здоровье больше недели боролись медики ожогового центра. Состояние сотрудницы комбината изначально оценивали как тяжелое. Она сразу была госпитализирована в реанимацию.

В НЛМК выразили соболезнования родным и близким женщины и отметили, что ее семье окажут всестороннюю поддержку.