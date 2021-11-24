В Москве начали оцифровывать дороги

Столичный Центр организации дорожного движения начал оцифровывать столичные улицы. Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, это необходимо для создания единой электронной модели города: в ближайшем будущем она позволит запустить беспилотное движение по всему городу.

Сейчас "Яндекс. Беспилотник" тестируется не во всех зонах, а только там, где улицы оцифрованы. Благодаря этой информации "мозг" автомобиля считывает дорожную ситуацию, знает, где какие знаки и светофоры. Сейчас настало время создать цифровой двойник всего города.

Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, оборудование для сканирования дорожной обстановки установлено на восемь автомобилей. Камеры позволяют вести съемку на 360 градусов. В итоге мы получим оцифрованные данные обо всех светофорах, переходах, знаках, особенностях движения в том или ином районе.

У нас, живых водителей, эта информация есть и сейчас - достаточно открыть любой навигатор. Однако цифровой двойник готовится не для людей, а для машин нового поколения. Москва будет готова внедрить систему V2I - она подразумевает связь машин с городской инфраструктурой посредством высокоскоростного интернета. Сенсоры на авто позволят транспорту обмениваться информацией, например, со светофорами, дорожными знаками, препятствиями, зданиями. Благодаря этому взаимодействию автомобили смогут максимально обезопасить своих пассажиров. Плюс к тому это будет удобно: при V2I все наши платежи, связанные с автомобилем, будут проводиться автоматически и бесконтактно.

Современные мобильные лаборатории способны оцифровывать до 150 км территории в день с точностью определения объектов до 10 см, рассказали в компании "Цифровые дороги", которая занимается подобными проектами. Оценивать инфраструктуру и даже ее нормативное состояние позволяет комплекс лидаров, фиксирующих тот или иной объект, и нейросети, анализирующие увиденное камерами.

Единая электронная модель Москвы позволит в ближайшем будущем запустить беспилотное движение

По данным сотрудников ЦОДД, в будущем цифровой двойник Москвы поможет запустить широкое тестирование беспилотных автомобилей. Ведь их "начинка" ориентируется как раз на цифровую модель улиц, выбирая скорость и совершая маневры.