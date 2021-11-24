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24.11.2021 16:16
Рубрика: Общество

В Москве наградили победителей городского смотра "Информируем из первых рук"

Текст: Ирина Михайлова
В Москве подвели итоги городского смотра-конкурса "Информируем из первых рук" - он прошел уже в 25 раз. Каждый год комиссия отбирает лучшие публикации в нескольких номинациях в городских и федеральных изданиях, посвященные разным сферам жизни Москвы. Уже не в первый раз победу в одной из номинаций одерживает и "Российская газета".
Фото: Национальное агентство развития квалификаций
Названы лучшие журналисты и СМИ, пишущие о развитии национальной системы квалификаций

По словам первого замруководителя столичного департамента СМИ и рекламы Юлии Казаковой, всего на конкурс в этом году поступила 261 заявка и комиссии пришлось внимательно изучить каждую из них. "Отбор был довольно сложный, особенно в ключевых номинациях, экспертная группа немало спорила, - призналась она. - Тем не менее, удалось прийти к общему решению и выбрать победителей".

С благодарностью к журналистам обратился и первый замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Александр Найданов. "В это непростое время значимость вашей ежедневной работы по освещению городских событий и развития города просто бесценна, - подчеркнул он. - Если бы не вы, о многих переменах и событиях в Москве никто бы не узнал. Безмерно благодарны вам за создание хорошего информационного фона и позитивного имиджа столицы".

Всего у конкурса восемь основных номинаций и одна специальная. Многие из них касаются окружных и районных СМИ, которые часто не подпадают под участие в крупных конкурсах, но при этом делают большую и важную работу, зачастую находясь ближе всего к людям. В номинации "Лучшая окружная газета" первое место заняло издание "Москва. Центр" - эта газета хорошо знакома всем, кто живет в Центральном округе столицы. Именно из нее сотни тысяч горожан узнают новости, которые касаются непосредственно их. Второе место заняла газета "На Западе Москвы", а символическую бронзу завоевали журналисты из издания "Север столицы". Лучшим интернет-ресурсом окружной газеты эксперты признали онлайн-газету Зеленограда zelao.ru, а в номинации "Лучшая интернет-газета района" победу присудили пулу онлайн-изданий СВАО.

Многие награды в этот раз были так или иначе связаны с пандемией, тем более что коронавирус ударил и по многим столичным журналистам. Победу в номинации "Лучшая фоторабота о жизни города" среди окружных изданий комиссия единогласно присудила работе фотографа Натальи Нечаевой, снимавшей для газеты "Москва. Центр". К сожалению, эта награда присуждена посмертно - наша коллега скоропостижно умерла 4 июня этого года от коронавируса. Она работала в том числе в "красной зоне" столичных больниц. Награду вышел получить главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов - издание выступает издателем "Москвы. Центр".

Связана с пандемией и публикация "Российской газеты", которую эксперты признали лучшей среди федеральных и городских печатных изданий. Это статья журналиста "РГ" Александра Мелешенко под заголовком "Первооткрыватели" - она посвящена старту исследования вакцины "Спутник V" для подростков, была опубликована еще в июле этого года. Второе место в этой номинации заняла Вероника Ушакова из "Вечерней Москвы" за статью "Рюкзак. Аэропорт. Граница: кого и за что отправляют в Центр временного содержания иностранных граждан", а третье место у Марии Егоровой из "Аргументов и фактов" за цикл материалов "Московская медицина".

В конце церемонии награждения первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина заметила, что у нее на столе с давних пор лежит книга, автор которой пытается ответить на вопрос, когда же умрут печатные СМИ. "Я ее отодвигаю каждый раз и не верю постулатам, которые там есть. А лучшие примеры того, что газеты не умрут, - это ваши издания", - сказала она.

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