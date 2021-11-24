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24.11.2021 13:12
Рубрика: Легковые авто

Власти Москвы одобрили зоны тестирования беспилотных автомобилей

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

На ряде улиц столицы будет тестироваться беспилотный транспорт: соответствующее протокольное решение в среду приняла Московская городская дума.

Фото: РИА Новости
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В России действует федеральный закон, по которому в отдельных регионах может быть установлен экспериментальный правовой режим в различных сферах. В данном случае речь идет о развитии беспилотного транспорта. Как объяснил председатель Мосгодумы Алексей Шапошников, мэрия столицы должна представить свое мнение - возможен ли такой режим в городе - с учетом позиции парламента. Депутаты приняли необходимое протокольное решение.

"Наша задача - создать условия для объективной оценки и систематизации результатов эксперимента", - подчеркнул Алексей Шапошников.

В перечень территорий, одобренных для тестирования беспилотников, включены в общей сложности 158 московских улиц и территория "Сколково". Причем, на части из них беспилотники можно будет использовать для перевозки пассажиров и багажа.

Ранее "РГ" писала, что в Москве началась масштабная оцифровка городских дорог. Одна из главных ее задач - создание цифрового двойника столичных улиц для беспилотников.