Власти Москвы одобрили зоны тестирования беспилотных автомобилей

На ряде улиц столицы будет тестироваться беспилотный транспорт: соответствующее протокольное решение в среду приняла Московская городская дума.

В России действует федеральный закон, по которому в отдельных регионах может быть установлен экспериментальный правовой режим в различных сферах. В данном случае речь идет о развитии беспилотного транспорта. Как объяснил председатель Мосгодумы Алексей Шапошников, мэрия столицы должна представить свое мнение - возможен ли такой режим в городе - с учетом позиции парламента. Депутаты приняли необходимое протокольное решение.

"Наша задача - создать условия для объективной оценки и систематизации результатов эксперимента", - подчеркнул Алексей Шапошников.

В перечень территорий, одобренных для тестирования беспилотников, включены в общей сложности 158 московских улиц и территория "Сколково". Причем, на части из них беспилотники можно будет использовать для перевозки пассажиров и багажа.

Ранее "РГ" писала, что в Москве началась масштабная оцифровка городских дорог. Одна из главных ее задач - создание цифрового двойника столичных улиц для беспилотников.