В Биробиджане ввели режим ЧС из-за снегопада

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Биробиджане вечером 23 ноября из-за снегопада, обрушившегося на город в понедельник. Об этом сообщили в администрации областного центра.

В столице ЕАО уже два дня не ходят автобусы, потому что не удается привести в порядок дороги. Их расчистку, а также уборку от снега тротуаров ведут почти круглосуточно.

- Ночью техника работала на улицах Стяжкина, Дзержинского, Волочаевская, Миллера, Пионерская (район роддома), Чапаева, Комсомольская, Димитрова, в переулке Швейном. Военные с самого утра еще раз прошлись по улицам Биршоссе и Карла Маркса, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый.

В первую очередь в городе расчищают подъезды к остановкам, чтобы как можно скорее вернуть общественный транспорт на линию. Приводить в порядок улицы коммунальщикам помогают местные жители. Сегодня волонтеры планируют выйти на расчистку привокзальной площади и "Арбата". На субботник собираются и сотрудники мэрии.

В школах так же, как и накануне, отменены занятия. Детские сады, учреждения дополнительного образования и спортивные секции работают, но родителям рекомендуют по возможности оставлять детей дома.

Планируется, что на полную ликвидацию последствий непогоды уйдет около двух недель.