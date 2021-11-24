В обесточенные поселки Хабаровского края электриков доставят вертолетом

В Хабаровском крае энергетики продолжают устранять последствия мощного снегопада, обрушившегося на регион в начале недели. Сейчас без электроснабжения остаются девять населенных пунктов в пяти муниципалитетах.

Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, по состоянию на 12 часов среды без света находятся поселки Многовершинный, Березовый, Дуки, Решающий, Быстринск, а также села Чумикан, Победа, Новокуровка и Улика-Национальное.

В последние три села ремонтные бригады выехать не могут, так как дороги замело снегом. Для их доставки власти планируют привлечь вертолет. В остальных населенных пунктах работы ведутся круглосуточно. Сегодня удалось вернуть свет в дома жителей села имени Полины Осипенко, Владимировки и Тугура.

Напомним, что циклон, пришедший из Приморья, бушевал почти на всей территории края. Из-за непогоды возникли перебои в работе транспорта. Некоторые северные аэродромы до сих пор не принимают и не отправляют рейсы, на федеральных трассах действуют ограничения для пассажирских автобусов. Прервано автомобильное сообщение с поселками в Солнечном районе и районе имени Полины Осипенко.

Власти некоторых муниципалитетов готовятся ввести режим ЧС.